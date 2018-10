Grande Baía: Domínio de línguas pode ser vantagem para os jovens locais

Os vogais do Conselho de Juventude sugeriram ontem a inclusão nas Linhas de Acção Governativa de políticas que permitam continuar a reforçar a capacidade linguística dos jovens de Macau. O domínio de idiomas, a par de Macau ser uma plataforma entre a China e os Países de Língua Portuguesa, são considerados vantagens a favor dos jovens locais que queiram integrar-se, aproveitando as oportunidades de desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau.

TEXTO: Cláudia Aranda

O aumento da competitividade dos jovens e a promoção da sua integração no desenvolvimento da Zona da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau foram discutidos ontem no Conselho da Juventude e alguns vogais avançaram com a proposta de incluir políticas nas Linhas de Acção Governativa que permitam continuar a reforçar a capacidade linguística dos jovens de Macau. O assunto foi abordado na reunião plenária de ontem do Conselho de Juventude, na Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), presidida pelo secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam.

“Durante a reunião os membros falaram sobre as vantagens dos jovens de Macau [no contexto da zona da Grande Baía], nomeadamente temos uma capacidade mais forte nas línguas, porque dominamos a língua inglesa e língua portuguesa e, também, Macau tem a vantagem de ser uma plataforma entre a China e os Países de Língua Portuguesa (PLPs)”, disse aos jornalistas Wong Ka Ki, Chefe da Divisão de Formação e Apoio ao Associativismo Juvenil da DSEJ.

Como há vogais que durante a reunião acharam que uma das vantagens é a capacidade linguística, eles “gostariam de ajustar as Linhas de Acção Governativa, por forma a incluir medidas políticas para continuar a reforçar a capacidade linguística dos jovens de Macau”, prosseguiu Wong Ka Ki. Na mesma reunião, o secretário reconheceu essas opiniões como uma “boa iniciativa”, acrescentou Wong Ka Ki. “Estamos numa etapa de recolha de opiniões e sugestões e o secretário dá importância à promoção da arte e cultura junto dos jovens”, afirmou.

Por sua vez, Chan Iok Wai, Chefe do Departamento de Juventude, explicou que em relação ao desenvolvimento do projecto da Grande Baía o secretário Alexis Tam liderou uma delegação constituída por vogais do conselho em visita a esta área focando-se também “no desenvolvimento da parte da tecnologia”.

Chan Iok Wai adiantou que, ainda neste mês de Outubro, o Governo tenciona realizar “uma palestra de grande envergadura sobre o desenvolvimento da Grande Baía” e planeia, também, levar os estudantes e jovens a fazer visitas ‘in loco’ nas cidades que integram a Grande Baía, para que possam conhecer a realidade da região, de modo a prepararem-se para o futuro.

“Sabemos que as nove cidades da Grande Baía têm diferentes vantagens em termos de desenvolvimento e têm as suas qualidades, espero que os jovens de Macau possam conhecer as qualidades e singularidades dessas cidades e, a partir daí, consigam integrar-se melhor no futuro desenvolvimento da Grande Baia”, disse Chan Iok Wai. O projecto de desenvolvimento da Grande Baía abrange nove localidades na China, incluindo Guangdong, Hong Kong, Macau Cantão, Shenzhen, Zhuhai, Foshan, Huizhou, Dongguan, Zhongshan, Jiangmen e Zhaoqing.

Na mesma ocasião, a Chefe da Divisão da Educação Pré-Escolar e Ensino Primário da DSEJ, Ng Mei Kei, informou que em relação ao “material suplementar de educação para a segurança”, a DSEJ pediu a 75 escolas para tomarem como referência esses materiais suplementares e incluí-los no currículo. “Este ano é um período experimental, convidamos as escolas para participar nessa iniciativa, depois vamos recolher o ‘feedback’ e fazer um ajustamento”, afirmou. Estes materiais foram criados para apoiar as escolas nos planos de trabalho de prevenção de catástrofes e educação para a segurança nas escolas e disponibilizados neste ano lectivo de 2018/2019.