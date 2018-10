GPDP: Finalidades dos registos de comunicação devem ser “claramente” regulamentadas

As finalidades de utilização dos registos de comunicação, previstas no Regime Jurídico da Intercepção e Protecção de Comunicações, actualmente em consulta pública, devem ser “claramente” regulamentadas. Este é um dos pontos que consta no parecer do Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais (GPDP) sobre o diploma, ontem divulgado. O organismo sugere igualmente que sejam “claramente” regulamentados os princípios para o tratamento de ficheiros de dados pelos operadores, bem como as competências relacionadas com a fiscalização do cumprimento do dever de conservação de registos de comunicações pelos operadores.

O Regime Jurídico da Intercepção e Protecção de Comunicações vincula os operadores de telecomunicações e os prestadores de serviços de comunicações em rede ao dever de colaboração e de conservar os registos das comunicações produzidas pelos seus serviços, durante um ano, na RAEM. Assim, o GPDP recomenda que sejam “claramente” regulamentadas as “finalidades de utilização de registos de comunicações”, as “regras de utilização de registos de comunicações”, bem como os “princípios para o tratamento de ficheiros de dados pelos operadores”. O GPDP entende que lhe devem ser atribuídas as competências relacionadas com a fiscalização do cumprimento do dever de conservação de registos de comunicações pelos operadores.

Por outro lado, o gabinete mostrou-se favorável à conservação dos registos de comunicação em Macau pelos operadores. O GPDP entende ainda que “a legitimidade, adequação e a especificação do processo da intercepção relevante são suficientes”, sublinhando que o novo regime jurídico “não envolve vigilância e intercepção de comunicações em larga escala e não direccionada”. C.V.N.