Governo quer alterar método das candidaturas e distribuição de habitação económica

Em resposta a uma interpelação de Sulu Sou relativamente à lei da habitação económica, Arnaldo Santos, presidente do Instituto de Habitação, diz que o Governo pretende alterar o método de espera para atribuição por ordenação de pontuação. O instituto refere ainda que não será estabelecido um período mínimo de residência em Macau para a candidatura a habitação económica, como o deputado pedia.

Arnaldo Santos, presidente do Instituto de Habitação (IH), garantiu que, na alteração da lei da habitação económica que está actualmente em processo de revisão, não haverá mudanças relativamente ao período mínimo de tempo de residência em Macau dos elementos dos agregados familiares que se quiserem candidatar a habitação económica. Na resposta a uma interpelação do deputado Sulu Sou, o instituto explica que “para apoiar os residentes de Macau na resolução dos problemas habitacionais, a lei de habitação económica vigente regula que a candidatura a habitação económica deve ser apresentada por uma representante do agregado familiar, que tem de ser obrigatoriamente residente de Macau, podendo os elementos do agregado familiar ser residentes permanentes e não permanentes de Macau”. Sendo que os residentes não permanentes são autorizados a residir em Macau, o IH responde que estas condições se vão manter.

Na interpelação, o vice-presidente da Associação Novo Macau alega que “o facto de muitos imigrantes terem conseguido uma habitação pública logo depois da sua chegada a Macau é alvo de muitas críticas sociais”. O parlamentar pede que a lei da habitação económica seja semelhante à de Hong Kong, onde se prevê que pelo menos metade dos membros do agregado familiar do candidato viva na cidade há sete anos e que todos se encontrem no momento a viver na cidade. Esta medida, diz Sulu Sou, iria contribuir para que os limitados recursos de habitação económica possam ser “rigorosamente aproveitados em prol dos residentes permanentes”.

Numa outra questão, o deputado pede que seja alterado o método de espera relativamente às candidaturas à habitação económica, “para que o regime de pontuação, justo, científico e planeado, seja novamente aplicado”. A esta questão, o IH indica que “no que se refere ao regime de candidatura e distribuição da habitação económica, pretende alterar o método de espera para atribuição por ordenação de pontuação, mantendo-se válida a lista de espera até à venda de todas as fracções postas a concurso”.

Sulu Sou, na interpelação escrita remetida em Julho deste ano, refere também a questão da lei de habitação não prever a obrigatoriedade de o cônjuge do candidato fazer parte do agregado familiar. “Se o candidato casar enquanto espera, o cônjuge, caso tenha já casa própria, não é abrangido no agregado familiar, portanto é possível que isto ponha em causa o aproveitamento justo, racional e pleno dos recursos públicos”, indica, acrescentando que o Governo deve “tomar como referência Hong Kong, em que todas as pessoas casadas devem candidatar-se em conjunto com os cônjuges”. O Governo responde apenas que, na revisão da lei da habitação económica, “efectuou uma análise aprofundada sobre as diferentes situações ocorridas durante a implementação da mesma”.