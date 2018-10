Au Kam San pede ajuda para encontrar carta da PJ

Através da sua página de Facebook, Au Kam San pediu ontem ajuda para encontrar a carta que lhe foi enviada pela Polícia Judiciária (PJ), na qual as autoridades pedem ao deputado um pedido de desculpas público. O pró-democrata demonstrou-se interessado e curioso em saber o conteúdo da missiva que, diz, não sabe como lhe foi enviada. “Afinal, a carta foi-me enviada por que via? Será que o secretário [para a Segurança] a enviou por pombo-correio? Isso é um infortúnio. Se calhar, com as janelas fechadas, não conseguiu entrar na minha casa”, ironiza. A carta em questão foi enviada anteontem ao deputado na sequência das declarações que este deu ao jornal Ou Mun Iat Pou, acusando as autoridades de poderem realizar escutas ilegais no âmbito do Regime Jurídico da Intercepção e Protecção de Comunicações, actualmente em consulta pública. A PJ ameaça processar Au Kam San por difamação caso este não apresente um pedido de desculpas público. “Tenho muito interesse em saber o conteúdo da carta, incluindo em saber porque tenho de pedir desculpas e qual a maneira que seria aceitável pelo secretário Wong”, escreveu o pró-democrata na sua página de Facebook. Não tendo recebido a dita carta no espaço de 25 horas, o deputado deixou um apelo na sua página de Facebook: “Caros amigos, tios, irmãos, vizinhos, se alguém vir a carta enviada pelo secretário Wong, contacte-me o mais rápido possível, se faz favor, para me dar a carta”. C.V.N.

