Anima propõe ficar proprietária de todos os galgos, mas duvida que o IACM aceite

Depois de novo impasse no realojamento dos galgos do Canídromo, Albano Martins encontrou uma possível solução: a Anima ficar na posse de todos os animais e pedir ao Governo que os cães continuem no Canídromo por mais um ano, até serem adoptados. O activista vai entregar hoje uma carta com a proposta ao IACM, mas sem esperanças de que seja aceite.

“Nós pedimos à Yat Yuen para nos conceder a propriedade destes animais e eles aceitaram, o que significa que a Anima ficaria proprietária dos cães”. É esta a solução encontrada por Albano Martins, fundador da Sociedade Protectora dos Animais – Anima, para evitar que os galgos que estão no Canídromo fiquem nas mãos do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) e sem hipóteses de serem adoptados. Segundo Albano Martins, “admitindo que o IACM aceita que a Anima seja proprietária dos animais, a Anima, como é uma instituição de utilidade pública, pedia ao Governo para ficar no espaço – como tem vindo a pedir há mais de três anos – por mais um ano, para fazer com que esses animais saíssem para as adoções internacionais e para as famílias que já há bastante tempo se inscreveram para a sua adopção”.

Esta carta, cuja entrega estava inicialmente prevista para ontem mas que será remetida hoje, não deverá ter resposta positiva por parte do IACM, acredita Albano Martins. Ao PONTO FINAL, o activista diz que a Anima soube que o IACM está muito relutante em aceitar essa solução, “por isso vamos apresentá-la por escrito”. “A Anima quer ver, preto no branco, a resposta do IACM a dizer que não aceita e qual é a justificação que dá para não aceitar e optar por uma solução em que os animais vão ficar por um período indeterminado no Canídromo”, refere o presidente da Anima, e explica que a proposta já foi apresentada às autoridades no passado: “Esta solução já foi apresentada, mas ofereceu sempre relutância por parte do IACM. No passado, talvez por duvidarem da nossa capacidade financeira, agora se a Yat Yuen se compromete a assegurar o pagamento de todos os custos, não vejo razão para que o IACM não aceite”.

Caso o instituto acabe mesmo por não aceitar a proposta, “o que provavelmente acontecerá é que este processo vai para tribunal e até ir para tribunal, estes animais vão ficar congelados, prisioneiros de uma guerra entre o IACM e a Yat Yuen”, explica, concluindo que, “com o tempo que os tribunais vão levar até que tomem uma decisão daquele tipo, os cães não irão sair mais de lá”.

“QUEM VAI SER PENALIZADO NO MEIO DISTO TUDO SÃO OS ANIMAIS”

“Adoptando os animais, estes seriam propriedade da Anima e assim saíam fora dessa guerra. O IACM que penalize a Yat Yuen como quiser. A Anima pediria depois para ficar a gerir aquele espaço para que os animais pudessem sair deste pesadelo”, esclarece Albano Martins, reforçando que a sociedade protectora dos animais tem mais de 800 interessados na adopção dos mais de 500 galgos. “Quem vai ser penalizado no meio disto tudo são os animais, que vão ficar prisioneiros naquele espaço”, reforça Albano Martins. “Em Macau há uma lei de protecção de animais e há um organismo responsável pelo bem-estar animal, mas eu não estou a ver essa questão colocada em primeiro lugar por esses organismos”, refere.

Para Albano Martins, esta solução “é a mais digna, a mais clara e vai evitar chatices para toda a gente”. Sobre a cada vez mais distante hipótese de levar os cães para o terreno da Cordoaria, em Coloane, até sábado, o fundador da Anima explica que, se esta solução não for viável, os animais vão continuar no Canídromo à guarda do Governo. “A partir daí o que acontece é que vai haver uma disputa legal sobre quem é o proprietário dos animais, o processo vai para tribunal e, até ser decidido, os cães ficam reféns nesse espaço e não podem sair para lado nenhum, sem poderem ser adoptados”.

Recorde-se que a transferência dos galgos para as instalações de Coloane foi suspensa na passada terça-feira pelas autoridades por, segundo o IACM, as instalações não terem suficiente isolamento sonoro, já que os idosos que residem no lar Vila Madalena, junto a estas instalações, manifestaram preocupação com o possível barulho que os cães pudessem fazer. “Mas eles queixam-se de quê? Ainda nenhum animal foi para lá. As queixas são da imaginação de alguns”, comenta Albano Martins. O prazo para que a Yat Yuen retire os cães do Canídromo termina no próximo sábado.

Num comunicado divulgado ontem pela Yat Yuen, a empresa garante já ter reforçado as condições de insonorização das instalações em Coloane com novos equipamentos para reduzir o barulho. Além disso, a Yat Yuen diz ter contratado uma empresa para avaliar o nível de ruído nos locais mais sensíveis, verificando que este é agora de 49,3 decibéis, o que considera ser um nível “aceitável”. No comunicado, a Yat Yuen diz ainda ter enviado uma carta ao IACM a pedir que o organismo volte a Coloane para verificar novamente as condições das instalações.