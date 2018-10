Agnes Lam pede mecanismo de inspecção aos pedidos de imigração por investimentos relevantes

Em interpelação escrita remetida ontem por Agnes Lam ao Governo, a deputada pede a criação de um mecanismo de inspecção regular e permanente para a fiscalização dos pedidos de imigração por investimentos relevantes. No mesmo documento, a deputada instou também as autoridades a avançarem para a criação de uma comissão responsável pela apreciação e acompanhamento destes pedidos.

Agnes Lam recorda que, a 2 de Julho deste ano, o Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) divulgou um relatório sobre a apreciação dos pedidos de imigração por investimentos relevantes, no qual se denuncia que existem falhas nos critérios de avaliação por parte do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM). “Porque é que existem investimentos falsos para adquirir imóveis?”, questiona a parlamentar. “O IPIM deve dar uma resposta detalhada sobre as causas. Será que o pessoal não cumpriu as suas obrigações? Ou será que há falhas legítimas no sistema? Com uma resposta sobre a investigação interna em que dizem que ‘ninguém violou a lei’, o IPIM está a ignorar os casos listados pelo CCAC”, refere Agnes Lam, pedindo também que o IPIM divulgue publicamente os detalhes da investigação interna. “Será que ninguém violou a lei? Porque é que houve tantos casos de pedidos com problemas e falhas?”, pergunta.

Recorde-se que, já depois da divulgação do relatório do CCAC, Lionel Leong, secretário para a Economia e Finanças, tinha anunciado a criação de um grupo especializado para detectar irregularidades nos pedidos de fixação de residência com base em investimentos relevantes. “Todos os processos estão a ser revistos. Se descobrirmos que alguém apresentou falsos documentos ou declarações, o processo será remetido para os órgãos judiciais para averiguações”, disse Lionel Leong na altura.