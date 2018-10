A construção do sonho de Emmanuel Danso de vir a ser um grande ‘boxeur’

O advogado e fotógrafo João Miguel Barros acaba de ver o seu projecto, que tem como ponto de partida um combate de boxe em Macau, distinguido com o primeiro prémio, na categoria não-profissional, Desporto, pelos International Photography Awards (IPA). O autor tenciona regressar ao Gana para concluir o projecto, agora numa abordagem “mais humana e intimista”, do dia-a-dia do protagonista da série de boxe, Emmanuel Danso, um pugilista que persegue o sonho de ser campeão. O fotógrafo planeia ainda trazer a Macau, no próximo ano, a exposição Photo-metragens, que esteve no Museu Berardo, em Lisboa.

Texto: Cláudia Aranda

O projecto que tem como ponto de partida um combate de boxe em Macau, intitulado “Blood, Sweat and Tears”, valeu ao advogado e fotógrafo João Miguel Barros o primeiro prémio na categoria não-profissional, Desporto, dos International Photography Awards (IPA) de 2018, com sede nos Estados Unidos da América. O autor recebeu a notícia do prémio na passada quarta-feira, dia 3. Na categoria não-profissional, evento de competição, surge na terceira posição um outro fotógrafo de Macau, Ka Chon Chiang, também com uma imagem de combate de boxe.

“Este projecto acaba por ser uma evolução de um dos capítulos que está integrado e faz parte da exposição Photo-metragens, que esteve no Museu Coleção Berardo, em Lisboa, até Agosto passado”, explica o autor João Miguel Barros. Esta série de fotografias de um combate de boxe já havia, entretanto, sido distinguida, na terceira posição, num outro concurso, o Prix de la Photographie, Paris (P×3), em Junho. Apesar de confessar não gostar de boxe, o autor diz achar “muito interessante toda a dinâmica do movimento dos corpos à volta do combate e aquelas imagens foram bem conseguidas”, afirma.

Entretanto, o fotógrafo espera conseguir trazer a Macau a exposição Photo-metragens na Páscoa do próximo ano. Não a totalidade, “mas uns 95 por cento do que foi mostrado no Museu Coleção Berardo, porque não há espaço e porque não é necessário mostrar os capítulos todos. Agora a partir de Outubro, Novembro vamos tentar concretizar isso com o Instituto Cultural”, disse ao PONTO FINAL.

A história do jovem ‘boxeur’ que vive em Acra

O projecto “Blood, Sweat and Tears” teve um primeiro desenvolvimento por ocasião da Primeira Exposição Anual de Artes entre a China e os Países de Língua Portuguesa – Aiya, exposta na Casa Garden, onde foram mostradas mais fotografias, mas “apenas do combate de boxe”, explica o autor. João Miguel Barros teve a ideia de autonomizar o capítulo apresentado em Photo-metragens e integrá-lo num projecto independente quando começou a sentir que havia alguma “insuficiência na narrativa, e que era preciso, dentro da lógica de contar uma historia com alguma consistência, ir bastante mais longe do que me limitar ao registo do combate”.

Quando soube que um dos pugilistas, aquele que perdeu o combate, o protagonista da série de imagens, era um jovem ‘boxeur’ do Gana que vivia em Acra, o fotógrafo resolveu ir a Acra. “Estive durante quase uma semana a acompanhar o Emmanuel Omari Danso no seu treino. Tive a oportunidade em Acra de visitar as pequenas academias, onde um grupo de jovens costuma treinar boxe, porque a modalidade tem alguma dimensão como desporto nacional no Gana”, diz.

O fotógrafo conta que ficou “quase comovido”, “pelo modo dedicado, muito simples, honesto, humilde como estes muitos jovens, em condições extremamente precárias, fazem os seus treinos diários, com pontualidade e dedicação. Tive a oportunidade de assistir a isso tudo”.

Com a primeira ida a Acra, João Miguel Barros decide alterar a narrativa. “Inicialmente pensei em construir uma história a partir do combate de boxe com uns ‘flashes’ do treino em Acra. Mas, a partir desta experiência que tive em Acra, alterei a narrativa, no sentido de construir uma história a partir do seu treino e do seu dia-a-dia no Gana com uns ‘flashes’ do que foi esta sua vinda a Macau, na lógica da construção de um sonho de vir a ser um grande ‘boxeur'”. No fundo, prossegue, “é esta a narrativa, de um jovem que tem este sonho, que é africano, que tem poucas condições, mas que apesar de tudo, treina, com esta humildade toda, e que um dia vem a Macau, a perseguir este sonho de ganhar – tratava-se de um título inter-continental, que ele perdeu contra um chinês – e volta novamente a Acra e continua todos os dias a treinar”.

O projecto já vai adiantado e João Miguel Barros quer ver se o encerra até ao final deste ano. “Diria que poderia considerá-lo fechado, mas como não estou satisfeito queria ver se conseguia imagens mais fortes, por isso vou voltar a Acra em meados de Novembro por uns cinco dias para acompanhar o Danso e uns combates de boxe sérios”. O fotógrafo regressa a Acra “sem guião pré-concebido”. “Gostava de ir um bocadinho mais longe na intimidade do Danso, para incluir mais umas fotografias sobre esse aspecto pessoal da vida dele”, revela.

Da contemplação urbana para uma abordagem “mais humana”

Com este projecto João Miguel Barros faz uma viragem orientando o seu trabalho numa nova direcção, da “contemplação urbana”, para uma abordagem “mais intimista e humana”. “Este acaba por ser o meu primeiro ensaio dentro dessa linha”, afirma. O autor confessa que “tinha necessidade de começar a fazer isto. Tenho outros projectos mais centrados nas pessoas e menos nos locais ou menos na contemplação”.

João Miguel Barros afirma que este tem sido “um processo de reflexão um bocadinho intenso”. “Tenho vindo a pensar muito a fotografia em várias vertentes, até porque, para além da fotografia tenho projectos de curadoria. Isto é um debate interessante a fazer, que é este confronto que existe entre aqueles que dizem que uma fotografia em si é uma história e não precisa de ser parte dum conjunto mais alargado de fotografias para ser uma narrativa ou dos que dizem que as fotografias têm que ser parte de uma narrativa”.

O Photo-metragens, que agrupa catorze ‘short stories’, todas independentes entre si, “reflecte a primeira ideia, que cada fotografia pode ser uma história. À medida que vou pensando sobre as coisas e vou olhando mais para trabalhos feitos penso que, sendo os dois caminhos ou as duas opções inteiramente válidas, acho que é mais profundo e mais útil se conseguirmos, a partir da imagem, criar narrativas e histórias”.

No seu caso, João Miguel Barros, como gosta muito da escrita, acha que também é importante tentar fazer projectos em que o texto está associado à imagem. “Ainda que não no mesmo pé de igualdade e ainda que não com a mesma intensidade que a imagem. Ou seja, a imagem tem que ser preponderante, mas terá que ser complementada com texto. Muitas vezes, muitos trabalhos de fotografia assentam exclusivamente numa narrativa de imagem e na interpretação que as pessoas possam fazer da sequência de imagens que foi escolhida pelos autores”, analisa o autor.

No caso do projecto com o ‘boxeur’ ganês, Danso, João Miguel Barros prevê que “não irá incluir muito texto, terá pequeninos textos, algumas ‘short-notes’, umas anotações curtas ao longo do texto, mas estou muito interessado em desenvolver alguns projectos de narrativa de imagem com texto, porque acho que tem sentido e é uma coisa que me está a atrair muito, portanto, nos próximos tempos vou também incidir nesse aspecto”. Este projecto deverá completar-se com a publicação de um livro e a realização de uma exposição.