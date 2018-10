Transferência dos galgos para Coloane suspensa devido à falta de isolamento sonoro

A transferência dos galgos do Canídromo para o terreno da Cordoaria, em Coloane, que deveria ter acontecido ontem, foi inviabilizada pelo Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), que justifica que o isolamento sonoro não é suficiente. O prazo para a saída dos cães do Canídromo termina este sábado. O PONTO FINAL sabe que Albano Martins vai endereçar hoje uma carta ao IACM.

Depois de uma visita ‘in loco’ do IACM às instalações onde seriam colocados os galgos, no terreno da Cordoaria, em Coloane, o instituto liderado por José Tavares decidiu impedir a transferência dos cães para o local, já que, juntamente com a Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) e a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA), verificou que estas instalações não satisfaziam as exigências relacionadas com o isolamento acústico. “O isolamento sonoro, que foi na altura proposto, não condiz com o que foi exigido, daí que achamos que não há condições para colocar lá os cães hoje [ontem]”, explicou José Tavares ontem à margem da reunião do Conselho Executivo. “Várias entidades deram pareceres [em relação ao local para a colocação dos animais] e nós, com esses pareceres, remetemo-los para o Canídromo para que eles os cumprissem. Ontem fomos ‘in loco’ e verificámos que o isolamento não está bem feito, não está feito da maneira que eles prometeram, daí que não haja condições para a entrada dos cães”.

Albano Martins, presidente da Sociedade Protectora dos Animais – Anima, vai endereçar hoje uma carta ao IACM. Na página de Facebook da Anima, o activista reagiu, considerando esta situação “explosiva” e apelando à adopção temporária de cinco galgos durante duas semanas até que sigam viagem para serem adoptados em definitivo nos EUA.

Recorde-se que este terreno proposto pela Yat Yuen situa-se junto ao lar de idosos Vila Madalena, cujos residentes têm mostrado preocupação com esta possibilidade. “Eles propuseram um sítio que nós achámos que era possível, mas nunca aprovámos nada. As propostas que vieram a ser feitas, desde Pac On até ao presente sítio, achámos sempre que eram viáveis, mas nunca aprovámos nada”, garantiu José Tavares. Numa nota enviada ontem às redacções, uma das responsáveis pelo lar de idosos refere que o IACM lhe ligou na manhã de ontem a garantir que nenhum galgo ia para Coloane. Ainda na manhã de quarta-feira havia trabalhadores a colocar as coberturas para isolar o local, operação que, por si, já faz um barulho “imenso”, referiu a freira responsável.

O prazo para a transferência dos galgos termina este sábado, dia 6 de Outubro, e, caso a empresa não consiga retirar os cães do Canídromo, avança o processo do IACM contra a Yat Yuen, que incorre numa multa que pode ir das 20 mil às 100 mil patacas por dia por cada animal. Ainda assim, o responsável pelo IACM diz que o valor concreto da multa ainda terá de ser acordado mediante os desenvolvimentos futuros da situação.

“Logo que se processe essa acção, os cães ficam a cargo do Governo”, referiu o José Tavares, acrescentando que “se os cães forem apreendidos pelo IACM vão continuar no Canídromo”. Uma alternativa deverá ser agora apresentada pela Yat Yuen: “Nós temos sempre soluções, os cães não vão ficar abandonados, mas o Canídromo tem de encontrar uma solução própria e, se não encontrar a solução adequada, vamos ter de executar a penalização que foi dita”. “Eles é que têm que nos provar que aquele era o sítio próprio para colocar os cães, mas não conseguiram”, sublinhou o presidente do IACM. Sobre a possibilidade de a empresa melhorar o isolamento sonoro das instalações, José Tavares manifestou dúvidas de que o consigam em tão pouco tempo: “Nada impede que a empresa melhore o isolamento do local, mas tenho as minhas dúvidas. Com um prazo de dois ou três dias, não sei…”.