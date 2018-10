Semana de Ciência e Tecnologia com orçamento de 11 milhões de patacas

Arranca na próxima quarta-feira a Semana de Ciência e Tecnologia, estendendo-se durante quatro dias no Venetian. Ao mesmo tempo estará também patente a exposição “Civilização Chinesa e Inovação Científica e Tecnológica”, sendo que ambos os eventos têm um orçamento conjunto de 11 milhões de patacas. No total são esperadas mais de 16 mil pessoas.

A Semana de Ciência e Tecnologia será realizada este ano em conjunto com a exposição “Civilização Chinesa e Inovação Científica e Tecnológica”, entre 10 a 14 de Outubro, no Venetian. Este ano, os organizadores esperam quebrar o recorde estabelecido no ano passado, de 16 mil pessoas, quando o evento foi encurtado em um dia devido à passagem do tufão Hato. Já o orçamento aumentou de 6,4 milhões de patacas para 11 milhões, anunciou ontem Ma Chi Ngai, presidente do Conselho de Administração do Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia (FDCT), em conferência de imprensa.

O enfoque deste ano da Semana de Ciência e Tecnologia será a tecnologia de realidade virtual uma vez que, em 2017, foi esta a vertente que mais público atraiu, explicou Ma Chi Ngai. “Este ano acrescentamos uma série de obras de popularização científica e de experiências interactivas de VR [realidade virtual]. Além disso, no dia 11, há ainda o Fórum de Realidade Virtual e Educação de Popularização Científica de VR”, revelou o responsável. “Nos últimos anos, a tecnologia de VR tem-se desenvolvido rapidamente e, através das tecnologias específicas de VR, como experiência imersiva, pode trazer novas maneiras de promoção de educação, popularização científica e formação de resposta a emergências”, considerou Ma.

Nos dias 10 e 12 de Outubro serão realizadas três palestras sobre ‘big data’ destinadas a estudantes do ensino secundário e universitário. Entre 12 e 13 de Outubro serão promovidos vários workshops sobre a Alibaba Cloud, destinados a pais e filhos e estudantes do ensino secundário e superior, que carecem de inscrição prévia. Durante os quatro dias da Semana da Ciência e Tecnologia os jovens podem ainda participar em vários concursos, tais como a Olimpíada Mundial de Robótica, o Combate de Robôs, o Debate sobre Cidade Inteligente e o Desafio de Engenharia de Robótica de Macau.

Paralelamente irá também estar patente a exposição “Civilização Chinesa e Inovação Científica e Tecnológica”, originalmente inaugurada a 23 de Setembro em Hong Kong. “Seleccionámos cerca de 30 obras de excelência para expor em Macau que envolvem 26 unidades e empresas de ciência e tecnologia a nível nacional, incluindo a Academia das Ciências da China, o Instituto de Recursos Agrícolas e Planeamento Regional da Agricultura da Academia Chinesa de Ciências Agrárias”, descreveu Ma Chi Ngai. A mostra estará dividida em três secções principais: agricultura, indústria e saúde.