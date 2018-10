PJ ameaça processar Au Kam San por difamação

A Polícia Judiciária (PJ) exigiu ontem um pedido de desculpas a Au Kam San na sequência das declarações do deputado ao jornal Ou Mun Iat Pou, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. O pró-democrata acusou as autoridades de poderem realizar escutas ilegais, na sequência da revisão do Regime Jurídico da Intercepção e Protecção das Comunicações, afirmando que os cidadãos não confiam na polícia. Por estas afirmações, a PJ veio agora exigir um pedido de desculpas e, caso o deputado não cumpra o exigido em 10 dias, as autoridades ameaçam avançar com um processo por difamação. Contactado pela Rádio Macau, Au Kam San disse que, até às 17 horas de ontem, ainda não tinha recebido a carta da PJ. A mesma emissora refere ainda que a PJ afirma que a sua reputação foi gravemente prejudicada e que o comportamento do pró-democrata é suspeito de infração criminal. O crime de difamação é punido com pena de prisão até seis meses ou pena de multa até 240 dias. Para um deputado perder o seu mandato basta que seja punido com pena de prisão de 30 dias.

