Novos laboratórios de referência do Estado inaugurados na próxima segunda-feira

O vice-ministro da Ciência e Tecnologia da China vai marcar presença na cerimónia de inauguração dos dois novos laboratórios de referência do Estado, revelou ao PONTO FINAL Ma Chi Ngai. O presidente do Conselho de Administração do Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia confirmou que a sessão terá lugar já na segunda-feira, no Centro Cultural de Macau.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

Os dois novos laboratórios de referência do Estado de Macau vão ser inaugurados já na próxima segunda-feira, revelou Frederico Ma Chi Ngai, presidente do Conselho de Administração do Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia, ao PONTO FINAL. A cerimónia de inauguração terá lugar no Centro Cultural de Macau (CCM) e vai contar com a presença do vice-ministro da Ciência e Tecnologia da República Popular da China. A este jornal, Ma Chi Ngai confirmou também que os dois laboratórios vão ter um aumento orçamental para 30 milhões de patacas por três anos.

É já na segunda-feira que vão ser oficialmente inaugurados os dois novos laboratórios de referência do Estado, numa cerimónia que terá lugar no CCM. A notícia foi ontem avançada ao PONTO FINAL por Ma Chi Ngai, à margem de conferência de imprensa de apresentação da Semana da Ciência e Tecnologia. O responsável confirmou também que o vice-ministro da Ciência e Tecnologia da República Popular da China e o Chefe do Executivo vão estar presentes na sessão de inauguração.

Com um orçamento inicialmente fixado em 24 milhões de patacas para cada laboratório por um período de três anos, Ma Chi Ngai revelou também que este valor foi aumentado para os 30 milhões. “Inicialmente eu tinha dito que [o orçamento] era de 24 milhões para um período de três anos, mas nós vamos aumentar para 30 milhões”, afirmou o responsável. Este montante, explicou Ma, servirá apenas para as despesas correntes dos laboratórios, podendo estes ainda candidatar-se a outros subsídios para projectos de investigação.

Os dois novos laboratórios de referência do Estado foram anunciados em Novembro do ano passado e, na altura, Ma Chi Ngai previa que pudessem entrar em funcionamento no segundo semestre deste ano. No início de Agosto o Ministério da Ciência e Tecnologia chinês confirmou a criação dos dois laboratórios. Um deles será destinado a estudar a Internet das coisas e será criado na Universidade de Macau, enquanto que aquele que ficará na Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau terá como objecto de estudo a lua e os planetas.

Ma Chi Ngai disse ainda já ter recebido, por parte da MUST, a lista dos membros que vão integrar o conselho académico do novo laboratório e que a primeira reunião está já marcada para terça-feira. Da Universidade de Macau o FDCT continua ainda a aguardar a mesma lista, mas Ma espera que o laboratório desta instituição possa entrar em funcionamento muito em breve. “Primeiro nós pedimos [às universidades] para organizarem um conselho académico. Depois recebemos os membros, começamos com a primeira reunião e depois é que é dado o pontapé de saída. A MUST vai começar no dia 9. [Da UM] ainda não recebemos a lista mas esperamos que possam começar em breve”, detalhou.

Actualmente existem em Macau dois laboratórios de referência do Estado: um destinado à investigação da qualidade em Medicina Chinesa e outro para o estudo de circuitos integrados em muito larga escala, analógicos e mistos. Este último encontra-se localizado na Universidade de Macau enquanto o primeiro está dividido entre a MUST e a Universidade de Macau.