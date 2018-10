Novo cônsul-geral aposta na diplomacia cultural e no reforço de serviços consulares

Paulo Cunha Alves, o novo cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong, quer promover um Portugal moderno, inovador, orientado para o futuro, e apostar na diplomacia cultural, aprofundando contactos entre universidades portuguesas e da RAEM. Melhorar a eficácia e eficiência dos serviços consulares é outro dos objectivos do diplomata, que prometeu continuar a alertar Lisboa para a necessidade de encontrar soluções mais satisfatórias para suprir a falta de recursos humanos.

Cláudia Aranda

O novo cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong, Paulo Cunha Alves, anunciou ontem as directivas que vão orientar a sua acção no novo posto, começando por sublinhar a importância de “aproveitar o legado histórico português para reforçar as relações bilaterais com as autoridades da RAEM, 500 anos de relacionamento é algo que deve ser considerado e não pode ser esquecido”. Para de seguida afirmar que esta postura, que tem em conta o passado, “deve ser essencialmente dirigida ao futuro”. Daí que vá orientar a sua acção no sentido de projectar a imagem actual de Portugal enquanto “país moderno e inovador, que acolhe a Web Summit há três anos” e que tem “uma produção académica muitíssimo importante, em termos de doutoramentos e pós-doutoramentos”.

Nos anos em que ocupou o posto de cônsul-geral em Boston, nos Estados Unidos da América, Paulo Cunha Alves acompanhou os programas especiais que Portugal tinha com centros de pesquisa científica e tecnológica. “Isso deu-me uma ideia muito clara, já em 2009 e 2010, sobre aquilo que nós fazemos internacionalmente em termos de programas de cooperação académica”, afirmou.

A língua e a cultura portuguesas é outro dos vectores que o novo cônsul-geral considera muito importante. “Poderemos chamar-lhe diplomacia cultural”, disse, frisando que agirá sempre “em estreita colaboração com o Instituto Português no Oriente (IPOR), e o Camões – Instituto da Cooperação e da Língua. “Interessa-me, por exemplo, não só promover eventos de carácter cultural ou ligados à língua portuguesa mas, também, continuar ou aprofundar os contactos entre universidades nacionais e universidades presentes aqui em Macau”, sublinhou.

Comunidade, diplomacia económica e turismo de qualidade

O diplomata defende também a promoção e defesa dos interesses da comunidade portuguesa em Macau. Nessa medida, “é minha intenção promover encontros regulares com os dirigentes associativos locais de matriz portuguesa e, ligado também à comunidade, reforçar a eficácia e a eficiência dos serviços consulares”, disse. “Sei que têm progredido bastante nos últimos quatro, cinco anos, mas entendo que há sempre lugar para fazer melhor ou fazer diferente para agradar mais à comunidade”, acrescentou.

À pergunta sobre como pretende resolver a falta de recursos humanos e os baixos salários no consulado-geral, Paulo Cunha Alves respondeu que essa é “uma questão transversal”, que não sucede apenas em Macau. “Não tenho nenhuma solução milagrosa. O que vos posso dizer é que durante o meu mandato obviamente continuarei a alertar Lisboa para a necessidade de encontrar soluções mais satisfatórias em termos de salário e de número de funcionários para executar as tarefas essenciais deste consulado-geral”, afirmou.

O antigo embaixador para a Austrália, Nova Zelândia e Estados do Pacífico Sul, que está em Macau desde domingo, vindo directamente de Camberra, manteve ontem um encontro com jornalistas no Consulado Geral de Portugal em Macau e Hong Kong. O diplomata pretende não descurar a “diplomacia económica”, ou “o aprofundamento dos laços económicos, comerciais e a promoção do investimento em Portugal e a RAEM, em ambos os sentidos”, contando com a colaboração da delegação da AICEP – Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal.

Paulo Cunha Alves decretou ainda como área de acção a promoção do turismo de qualidade no país. “Portugal é um destino cada vez mais procurado mas, no meu entender, é preciso começar a seleccionar quem é que vai para Portugal de férias. Nós não podemos continuar a crescer de forma exponencial como tem acontecido nos últimos três, quatro anos, criando alguns problemas logísticos, principalmente nas grande cidades”, disse. Sobre como pretende seleccionar o turismo, Paulo Cunha Alves esclareceu que não tem “nada contra os ‘backpackers’, mas que Portugal, sendo um país pequeno, com infra-estruturas limitadas, mas com 900 anos de história, deve apostar na cultura e no turismo de qualidade. “Temos nichos de mercado importantes, ligados aos vinhos, roteiros culturais, dos monumentos históricos, das pousadas, é nessa medida que digo que devemos trabalhar mais no futuro e promover mais a imagem de Portugal no estrangeiro”, defendeu.

Liberdade de expressão: Capacidade de intervenção limitada

Perante a sugestão, do jornal da igreja, indicando que o consulado deve estar mais perto da igreja católica e das suas actividades, o novo cônsul-geral afirmou ser uma pessoa ecuménica nessa perspectiva. “Obviamente que participarei em qualquer evento religioso, quer seja na igreja católica-romana, quer seja numa igreja reformada ou até numa outra igreja de outra índole”, afirmou.

Sobre a liberdade de expressão e a preocupação em relação a uma futura redução do espaço de liberdade nos jornais de língua portuguesa – face ao aumento das medidas securitárias em Macau – o diplomata afirmou que “a capacidade de intervenção aí é limitada”, apesar do “nível de relacionamento privilegiado que existe entre Portugal e a China, por razões que são seculares”. No entanto, sublinhou, “estamos num território que é estrangeiro onde as leis são feitas pelo poder executivo local, obviamente que a nossa capacidade de intervenção aí é limitada. Até onde estou disposto a ir? Isso é uma questão que terá que ser estudada, em primeiro lugar, com Lisboa e, depois, com a embaixada de Portugal em Pequim”, disse.

Paulo Cunha Alves, de 54 anos, substituiu Vítor Sereno, de 47, que esteve em Macau desde 2013 até final de Agosto, exercendo actualmente o cargo de embaixador em Dakar, assegurando a representação diplomática do Governo português no Senegal, Burquina Faso, Costa do Marfim, Gâmbia, Libéria, Mali, Mauritânia, Guiné-Conacri e Serra Leoa.