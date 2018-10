Nível da qualidade do ar vai estar insalubre nos próximos dias

Segundo uma nota enviada pelos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG), a qualidade do ar vai estar no nível insalubre em alguns momentos do dia de hoje. Também nos próximos dias, e durante o fim-de-semana, os níveis de insalubridade, com o índice de qualidade do ar a exceder os 100, devem manter-se devido às condições atmosféricas de tempo seco e ausência de nuvens na região. Assim, a população mais sensível, principalmente pessoas com doenças respiratórias ou cardiovasculares, deverá reduzir o esforço físico e evitar sempre que possível actividades ao ar livre, alertam os SMG. O serviço meteorológico diz que o território de Macau continua também a ser afectado por uma corrente de ar continental.

