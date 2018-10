“KINO /18@Macao” mostra Fassbinder e “o poder da imagem contemporânea” em alemão

Há 10 longas-metragens alemãs e suíças contemporâneas e quatro clássicos de Rainer Werner Fassbinder na edição deste ano do festival “KINO /18@Macao”, organizado pela Cinemateca Paixão e o Goethe-Institut Hong Kong, para ver a partir de 20 de Outubro. No dia 21, Born Lo, crítico cinematográfico de Hong Kong, orienta uma palestra dedicada a Fassbinder, um dos mais conhecidos realizadores do Novo Cinema alemão.

O festival “KINO /18@Macao” apresenta oito das mais recentes longas-metragens alemãs, “focadas em temas como a rebelião e a coragem, o amor e a dúvida, o desejo e o despertar”, e dois filmes suíços, que integram o ciclo na qualidade de “convidados especiais”, representativos “do poder da imagem contemporânea” em alemão. O festival, organizado pela Cinemateca Paixão e o Goethe-Institut Hong Kong, abre a 20 de Outubro com “A Revolução Silenciosa”, que valeu ao realizador Lars Kraume, nascido em 1973, o Prémio de Melhor Realizador Nacional no Festival de Cinema de Munique de 2018.

O evento, que decorre até Novembro, inclui um mini-ciclo “Realizador-em-foco” dedicado a Rainer Werner Fassbinder (1945-1982), um dos mais conhecidos realizadores do Novo Cinema alemão. Com uma produção prolífica, realizou em 14 anos 41 filmes, duas séries de televisão, três curtas-metragens, quatro produções em vídeo e vinte e quatro peças e teatro. Teve uma morte prematura, aos 37 anos.

Em Macau vão poder ser vistos quatro filmes de diferentes períodos do realizador, tais como “O Amor É Mais Frio Que A Morte” (1969), a sua primeira longa metragem, “O Comerciante das Quatro Estações” (1972), “O Casamento de Maria Braun” (1978) e a sua última obra, “Querelle” (1982).

Tido pela publicação online do British Film Institute (BFI) como “um dos mais cruéis observadores da natureza humana que o cinema já conheceu”, Rainer Werner Fassbinder tinha apenas 24 anos quando realizou “O Amor É Mais Frio Que A Morte”, a primeira longa e o primeiro de três filmes de ‘gangsters’, realizados num ano, seguidos por “Gods of the Plague” e “The American Soldier”, ambos de 1970. O filme é descrito pelo BFI como “extremamente estilizado, com actuações bem-comportadas, um roteiro não naturalista e um estranho e maravilhoso tiroteio em câmara lenta no final. É um filme policial frio e totalmente sem ‘glamour’, repleto de invenção, pois retrata a relação entre um ‘gangster’, uma prostituta e um proxeneta. O homoerotismo borbulha à superfície de relacionamentos ‘gays’, raramente felizes, que se repetiriam tanto na sua arte como na sua vida pessoal”. Na altura, a recepção do filme no festival de Berlim “foi hostil, mas Fassbinder saudou as vaias com um gesto triunfante de celebração. Um excitante e provocador cineasta havia chegado”, prossegue o BFI.

O festival mostra ainda 10 filmes representativos da actual produção cinematográfica em alemão, incluindo produções que foram nomeadas e outras vencedoras nos Prémios do Cinema Alemão e no Festival Internacional de Cinema de Berlim 2018, incluindo “Trânsito” (2018), “Styx” (de 2018), e “Western”. Esta produção “Western” foi nomeada, também, para o Prémio “Un Certain Regard”, do Festival de Cinema de Cannes de 2017. Os restantes novos filmes alemães incluem “303” e “Vento Contrário”, ambos com um enfoque feminino. “O Jardim” tem como pano de fundo a vida de uma família alemã moderna na década de 1970. O filme de abertura, “A Revolução Silenciosa”, baseia-se num evento real, “mostrando como uma ideia podia inadvertidamente causar dramáticas mudanças na vidas dos adolescentes durante o sensível contexto político da Alemanha de Leste na década de 1950”, descreve o comunicado da Cinemateca.

A Cinemateca Paixão vai apresentar igualmente uma palestra intitulada “Desespero, Amor, Ódio – Rainer Werner Fassbinder”, orientada por Born Lo, crítico de cinema de Hong Kong, com formação em arquitectura, membro do Instituto de Arquitectos de Hong Kong. Born Lo trabalha actualmente como cineasta independente. As suas críticas são publicadas na principal imprensa local, incluindo o Sing Pao Daily News, Hong Kong Economic Journal, Hong Kong Economic Times, City Entertainment Magazine, City Magazine, Initium Media, Ming Pao Century. A palestra vai ser conduzida em cantonês, com interpretação simultânea em inglês, no domingo, 21 de Outubro, entre as 15 e as 16 horas, na Cinemateca Paixão. A entrada é livre mas, como os lugares são limitados, é requerida uma inscrição prévia por e-mail.