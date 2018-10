José Tavares na presidência do IAM por três anos

No início do próximo ano, a Taipa vai ficar dotada de um novo centro de serviços para os cidadãos, revelou ontem José Tavares. O presidente do Conselho de Administração do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais confirmou também que será o primeiro presidente do futuro Instituto para os Assuntos Municipais.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

José Tavares irá ser o primeiro presidente do Conselho de Administração do futuro Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), confirmou ontem o próprio durante a conferência de imprensa do Conselho Executivo. O actual presidente do Conselho de Administração do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) deverá desempenhar as novas funções durante pelo menos três anos. Tavares revelou ainda que, no primeiro trimestre do próximo ano, será inaugurado um centro de serviços para os cidadãos na Taipa.

O futuro IAM irá entrar oficialmente em funcionamento a 1 de Janeiro de 2019 com José Tavares na presidência do Conselho de Administração durante, pelo menos, três anos. Tavares foi nomeado para o cargo de presidente do Conselho de Administração do IACM em Fevereiro de 2016, por dois anos, nomeação esta renovada em Janeiro deste ano. “Espero que sim”, disse ontem o dirigente, quando questionado sobre se iria desempenhar o novo cargo. “Se for como está, será por mais três anos”, acrescentou.

No primeiro trimestre do próximo ano será criado, num edifício junto ao Parque Central da Taipa, um centro de serviços para os cidadãos, revelou também José Tavares. Aqui, os residentes da Taipa poderão tratar de 270 serviços, evitando ter de se deslocar a Macau. “Temos agora um novo projecto na Taipa para ter serviços idênticos aos da Areia Preta e isto implica um aumento de pessoal. Futuramente, os cidadãos que vivem na Taipa já não têm que se deslocar a Macau para tratar dos seus assuntos”, explicou o presidente do IACM. “Estamos a tentar dar uma maior resposta e prontidão às coisas, especialmente nos serviços externos”, afirmou.

Este novo centro, diz Tavares, justifica o aumento de pessoal do futuro IAM, que vai empregar um total de 2737 funcionários, mais 14 que o actual IACM. Este reforço vai implicar um aumento orçamental de 12 milhões de patacas já no próximo ano. Também a estrutura orgânica do novo organismo será alterada com a criação de um novo departamento e três novas divisões. São eles o Departamento de Organização Informática, composto pela Divisão de Planeamento e a Divisão de Instalações, e ainda a Divisão de Serviços Integrados para os Cidadãos. O IAM será, assim, composto por 12 departamentos e 36 divisões.

O IAM será ainda constituído pelo Conselho de Administração, responsável por dirigir todas as actividades respeitantes ao funcionamento do organismo, e pelo Conselho Consultivo, que irá ouvir a população sobre matérias do âmbito municipal. Para este último órgão abriram ontem as candidaturas por auto-nomeação e recomendação, que se estendem até 1 de Novembro. Os membros para o Conselho Consultivo devem ser residentes permanentes da RAEM com idoneidade cívica e experiência de serviço na comunidade e população em geral ou com aptidão profissional e serviço adequado no domínio municipal.

Com a criação do IAM, o pessoal do IACM irá transitar para o novo organismo na mesma forma de provimento, carreira, categoria e escalão que detém, explicou ontem Leong Heng Teng, porta-voz do Conselho Executivo. O responsável referiu também que os bens imóveis que serão transpostos para o IAM e para a RAEM serão definidos através de despacho do Chefe do Executivo. “Em princípio não vamos perder quase nada, porque segundo o que consta na legislação nós temos direito a ter os tais bens imóveis”, afirmou José Tavares.

AUTORIZAÇÕES PARA QUEIMA DE PANCHÕES PASSAM PARA A COMPETÊNCIA DO CPSP

Com a criação do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), a 1 de Janeiro de 2019, as autorizações para a queima de panchões e a licença de foguetes e fogo-de-artifício vão passar a ser emitidas pelo Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), anunciou ontem Leong Heng Teng, porta-voz do Conselho Executivo. Já a licença para a venda ambulante de panchões, foguetes e fogo-de-artifício passará a ser emitida pelo futuro IAM. A proposta ontem apresentada prevê ainda que, aos pedidos pendentes de autorização para a queima de panchões e de licença de lançamento de foguetes e fogo-de-artifício requeridos antes da entrada em vigor do regulamento administrativo, continue a ser aplicável a actual legislação.

CPSP VAI PASSAR A EMITIR LICENÇA DE COMÉRCIO DE ARMAS

As actuais competências do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) de emissão de licença do estabelecimento comercial para o comércio de armas, munições e respectivas réplicas vão passar para o Corpo de Polícia de Segurança Pública a 1 de Janeiro de 2019. Leong Heng Teng, porta-voz do Conselho Executivo, justificou a alteração legislativa tendo em conta que, actualmente, a emissão destas licenças depende já do parecer favorável do CPSP. A este cabe também fixar a quantidade de armas e munições que podem ser armazenadas nas instalações de cada estabelecimento. As licenças emitidas pelo IACM até à entrada em vigor deste regulamento administrativo continuam válidas até ao termo de respectivo prazo de validade, e aos processos pendentes continua a ser aplicável a actual legislação.