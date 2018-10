Caritas Macau abre contas bancárias para vítimas do tsunami

A Caritas Macau abriu duas contas bancárias no Banco da China (Macau), destinadas à recolha de donativos para ajudar as vítimas do sismo, seguido de tsunami, ocorrido a 28 de Setembro na ilha de Sulawesi, na Indonésia, indica uma nota publicada na página electrónica daquela entidade de solidariedade social. Os interessados em contribuir com o seu donativo podem também fazer um depósito nas contas do Banco da China da Caritas Macau, com uma nota referindo “Doação para o Tsunami da Indonésia”, e envio de comprovativo de depósito para o número de fax: 2828 3332. Os números das contas são, em patacas: BOC MOP conta nº 180101207861887, e, em dólares de Hong Kong: BOC HKD conta nº 180111238446328. Na passada sexta-feira, a parte central da ilha de Sulawesi foi atingida por um sismo de magnitude 7,5, seguido por um tsunami. Até ontem, o número de mortos havia subido para 1.407. Os danos na capital, Palu, são particularmente devastadores, com milhares de casas desmoronadas e mais de 17 mil desalojados, indica a Caritas Macau. Segundo o Gabinete de Coordenação de Assuntos Humanitários das Nações Unidas, citado pela agência Lusa, mais de 200 mil pessoas, entre as quais milhares de crianças, necessitam de ajuda urgente. As estimativas oficiais indicam também que 66 mil residências e edifícios ficaram destruídos.

