Sulu Sou pede maior capacidade de resposta para evitar danos materiais em catástrofes

Depois da passagem do tufão Mangkhut, Sulu Sou diz que a preparação para evitar danos na sequência de desastres naturais deve melhorar e questiona se o Governo vai acelerar o processo de aprovação dos pedidos de ajuda das pequenas e médias empresas que ainda não a obtiveram. O deputado diz que, mesmo que as pessoas tivessem sido alertadas uma semana antes, muitas empresas não conseguiriam evitar danos.

Em interpelação remetida hoje ao Executivo, Sulu Sou pede uma melhor resposta das autoridades em caso de catástrofe natural, para que as pequenas e médias empresas tenham menos prejuízos económicos relativos aos danos materiais. Na interpelação, o deputado diz que, devido à lenta construção das infra-estruturas de prevenção do Governo, houve inundações graves em grande escala nas zonas baixas e que, mesmo que as autoridades tivessem lançado os avisos meteorológicos com antecedência de uma semana e as estruturas da protecção civil tivessem iniciado prematuramente o plano de evacuação das zonas em situação de “storm surge” durante a passagem do Mangkhut, muitas empresas não conseguiriam mesmo assim evitar danos materiais.

“Depois de visitar as pequenas e médias empresas que sofreram com as inundações, percebeu-se que algumas já tinham instalado barreiras por iniciativa própria, e as que participaram no plano de apoio financeiro a pequenas e médias empresas na instalação de barreiras contra inundações também sofreram danos devido à altura insuficiente das barreiras e à infiltração em paredes”, refere o vice-presidente da Associação Novo Macau, acrescentando que algumas empresas referiram ainda que muitas empresas manifestaram que, apesar de as autoridades terem melhorado os trabalhos de aviso e evacuação, era impossível deslocar as máquinas pesadas e mesmo que as pudessem mudar, não havia espaço para as guardar.

Assim, Sulu Sou questiona o Governo sobre o plano de apoio financeiro às pequenas e médias empresas na instalação das barreiras contra as inundações: “Gostaria de perguntar às autoridades se tinham verificado uma por uma as condições das empresas que receberam apoio financeiro e instalaram as barreiras”. E questiona: “Se já recolheram dados e analisaram o grau das inundações das empresas, a causa e os danos das mercadorias”. O deputado pró-democrata, eleito por sufrágio directo, pergunta ainda se as autoridades vão acelerar o processo de aprovação dos pedidos de ajuda das pequenas e médias empresas que ainda não a obtiveram.

Sobre a introdução de água nas instalações das empresas, Sulu Sou questiona as autoridades se, além de financiarem a instalação das barreiras contra inundações, bombas de água e elevadores para transportar mercadorias, vão também apoiar as empresas afectadas pelos danos causados pela introdução da água do mar nos seus interiores.

O deputado refere ainda a coordenação dos trabalhos dos voluntários nos trabalhos de minimização de danos. “Nos trabalhos relacionados com a recuperação de Macau depois do tufão Mangkhut, o Instituto de Acção Social, a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, juntamente com as organizações não governamentais que participaram no programa de voluntariado comunitário para situações de emergência, uniram e coordenaram os voluntários. Além disso, muitas associações e organizações privadas também participaram nos trabalhos de recuperação”, recorda Sulu Sou, que pergunta se as autoridades vão alargar a escala dos trabalhos voluntários com base na coordenação não-governamental dos voluntários existentes para dar apoio às empresas que necessitem de ajuda. “O Governo vai incentivar as associações a cederem temporariamente o seu espaço para as empresas que necessitem para colocar as suas mercadorias?”, questiona ainda o deputado.