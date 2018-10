Morreu Aznavour, voz incontornável da ‘chanson française’

O cantor e compositor Charles Aznavour, de 94 anos, morreu na noite de domingo, revelou o seu assessor de imprensa à agência francesa de notícias, AFP. Aznavour, segundo a AFP, morreu no seu domicílio, em Alpilles, na Provença, no Sul de França.

Charles Aznavour actuou a 10 de Dezembro de 2016, em Lisboa, no então Meo Arena, actual Altice Arena, culminando uma digressão internacional, que passara por mais de uma dezena de cidades. O cantor e compositor escreveu um fado para Amália Rodrigues, “Aïe mourir pour toi”, por quem confessara uma profunda admiração e amizade. Em 2007, gravou com a cabo-verdiana Mayra Andrade a canção “Je danse avec l’amour”. Charles Aznavour tinha já actuado em 2008 em Portugal, ano em que recebeu a Medalha de Honra da Sociedade Portuguesa de Autores, e em que anunciara a sua retirada dos palcos, tendo realizado uma digressão mundial.

Cantor, actor e compositor francês de origem arménia, apontado pela imprensa como uma “lenda viva da ‘chanson française’”, Charles Aznavour editou, em 2015, o álbum “Encores”, composto por inéditos de sua autoria, entre os quais uma homenagem a Edith Piaf e uma recriação de Nina Simone, tendo actuado, na altura, em cidades como Paris, Londres, Bruxelas e São Petersburgo, entre outras, num total de 12 concertos.

Com uma carreira de mais de 70 anos, Charles Aznavour escreveu mais de mil canções em francês, inglês, italiano, espanhol e alemão, vendeu mais de 180 milhões de discos, tendo partilhado o palco com cantores como Edith Piaf, Charles Trenet, Dalida e Yves Montand, entre muitos outros.

De origem arménia, o músico fundou a organização não-governamental Aznavour For Arménia, como resposta ao terramoto naquele país, em 1988. Em 1997, a França reconheceu o papel do músico na história da canção francesa, distinguindo-o com o grau de Oficial da Legião de Honra. Aznavour foi embaixador permanente da organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), e o Estado da Arménia concedeu-lhe, em 2008, a nacionalidade arménia. Anteriormente, o cantor tinha recebido a Ordem da Pátria, a mais alta condecoração da antiga república soviética e uma das praças da capital, Yerevan, tem o seu nome.