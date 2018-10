Macau recebe mais de 130 mil visitantes no primeiro dia da Semana Dourada

Naquele que foi o primeiro dia da Semana Dourada entraram em Macau quase 132 mil visitantes, mais 18,4% em comparação com o período homólogo, segundo dados da Polícia de Segurança Pública divulgados no portal da Direcção dos Serviços de Turismo. Destes, 111 mil eram provenientes do interior da China, um aumento de 35,5% face ao ano passado. As Portas do Cerco foram o principal ponto de entrada do território, seguidas do Posto Fronteiriço do Cotai, Porto Exterior, Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa e do aeroporto. A Semana Dourada arrancou na segunda-feira, Dia Nacional da República Popular da China, e prolonga-se durante sete dias.

