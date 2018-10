Indonésias em Macau procuram familiares desaparecidos após sismo em Sulawesi

São muitas as trabalhadoras não-residentes indonésias, em Macau, que continuam a procurar familiares desaparecidos, depois do sismo e tsunami devastadores que atingiram a ilha de Sulawesi na sexta-feira. Uma entrevistada confirma que um familiar foi levado pelo tsunami. O desastre provocou, até agora, pelo menos 1.234 mortos. No próximo domingo, às 16h30, a comunidade indonésia reúne-se no largo dos Três Candeeiros para uma recolha de fundos de apoio às vítimas. Até ontem, não havia pedidos de assistência de residentes de Macau relacionados com o sismo.

TEXTO: Cláudia Aranda

O irmão de Mika, cidadã indonésia a residir em Macau há três anos, encontra-se desaparecido desde sexta-feira, quando um sismo de magnitude 7,5 seguido de tsunami, abalou a parte central da ilha de Sulawesi, na Indonésia. “Quando telefonei hoje [ontem] às cinco da manhã ainda não havia notícias, o que não é bom, as três crianças e a mulher estão bem”, descreveu ao PONTO FINAL a trabalhadora não-residente, oriunda de Sulawesi. A última vez que Mika viu o irmão foi em 2006. Desde 2010 que não visita a Indonésia. Trabalhou oito anos em Hong Kong antes de vir tentar a sorte em Macau, onde trabalha num hotel. São cerca das 17 horas e Mika está ansiosa para chegar a casa e telefonar aos familiares que vivem na devastada cidade indonésia de Palu, capital da parte central da ilha, a mais afectada, com cerca de 350 mil habitantes. Há também registo de mortes em Dongalla, o ponto mais próximo do epicentro, a 30 quilómetros. Mas as falhas nas comunicações dificultam o contacto.

Desde quinta-feira, um dia antes da tragédia, que Fenny não tem notícias do irmão, solteiro, imigrado em Palu. Aquela foi a última vez que comunicou com ele ao telefone, com quem tinha o hábito de falar todos os dias. “Estou a tentar ligar-lhe, de Macau, toca, mas depois desliga, os meus amigos dizem que deve ser um problema nas linhas”, diz Fenny, há oito anos a trabalhar em Macau como empregada doméstica. A família, a viver em Manado, capital da parte Norte de Sulawesi, também não sabe do paradeiro do familiar. “Dizem que ele costumava ir fumar à beira-mar, mas não sabemos, é muito confuso”, acrescenta.

Cleo tem a confirmação da morte de um familiar, havendo outros ainda em risco no distrito de Sigi. “O meu primo foi varrido pelo tsunami. E com outros familiares e parentes perdemos contacto por alguns dias. Tenho outro familiar com um bebé ainda presos na sua localização, porque a equipa de resgate não consegue chegar ao local devido à estrada danificada”, explica a empregada doméstica, também há oito anos em Macau.

A família de Berny está a salvo, mas ficou desalojada, a casa desabou e estiveram dois dias sem água, até se recolherem num abrigo, sobrevivendo agora com água e comida racionadas, explica a também empregada doméstica, há oito anos em Macau, a viver na casa da família para quem trabalha, na Taipa.

Ontem, os habitantes de Palu enfrentaram o quinto dia sem fornecimento de alimentos, água potável, combustível e outros bens essenciais, enquanto a Agência Nacional de Gestão de Desastres (BNPB) anunciou que o número de vítimas mortais do terramoto e posterior tsunami havia subido para 1.234 – informação que se manteve inalterada até ao fecho desta edição. O número de vítimas, no entanto, não é definitivo e cresce à medida que as equipas de socorro têm acesso às zonas mais remotas. Entretanto, até ontem, o Gabinete de Gestão de Crises do Turismo (GGCT), em Macau, não havia recebido qualquer pedido de assistência ou informação de residentes no território relacionados com o sismo que ocorreu na ilha de Sulawesi.

Recolha de fundos nos Três Candeeiros

Em Macau, Yosa Wariyanti, representante da Indonesian Migrants Worker Network, também ela empregada doméstica, adiantou que a rede está a mobilizar-se para fazer uma angariação de fundos entre a comunidade, destinados a apoiar as vítimas em Sulawesi. O encontro está marcado para o próximo domingo, às 16h30, no Largo dos Três Candeeiros, ou Rotunda de Carlos da Maia, explicou a organizadora. À pergunta se a rede tenciona alargar a iniciativa às outras comunidades de Macau, de maneira a estas contribuírem, Yosa Wariyanti afirmou não saber como fazê-lo. “Nós somos apenas a comunidade indonésia, não sabemos como pedir ajuda a outras comunidades locais”, afirmou ao PONTO FINAL. A representante associativa acrescentou que a rede não tem por hábito abrir contas em bancos, que a recolha é feita em dinheiro, entre os membros da comunidade, que se juntam no ponto de encontro habitual, no único dia de descanso, geralmente ao domingo. “Vamos fazer a recolha no nosso dia de folga, no jardim dos Três Candeeiros, quem quiser contribuir pode encontrar-nos em qualquer altura durante o nosso tempo livre, vamos depois fazer a canalização dos fundos por vias oficiais para a Indonésia”, disse.

Yosa Wariyanti explicou que esta não é a primeira vez que a rede mobiliza uma colecta de fundos e que já houve acções idênticas em Agosto passado, após o terramoto que afectou a ilha de Lombok, ou por ocasião de outros acidentes naturais como cheias ou derrocadas.

Cônsul-geral da Indonésia diz não ter recebido pedidos de assistência

Contactado pelo PONTO FINAL, Tri Tharyat, Cônsul-Geral da República da Indonésia em Hong Kong e Macau, adiantou que, “até agora, o Consulado-Geral não recebeu nenhum pedido de assistência para localizar parentes desaparecidos dos nossos cidadãos em Hong Kong e Macau”. O diplomata acrescentou que, neste momento, a representação consular não planeia organizar nenhuma actividade de angariação de fundos. “Qualquer oferta de assistência do Governo de Hong Kong será coordenada com o balcão especial de ‘Ajuda Internacional para Palu e Donggala’, sob a direcção do Ministério de Negócios Estrangeiros da República da Indonésia”, explicou Tri Tharyat. “Se quaisquer interlocutores em Hong Kong e Macau estiverem dispostos a enviar doações para as vítimas do terramoto em Palu e Donggala, nós encorajamos a enviá-las através da Cruz Vermelha indonésia (Palang Merah Indonesia) ou outras organizações relacionadas”, aconselhou o diplomata.

O Cônsul-Geral acrescentou que o número de trabalhadores migrantes indonésios em Hong Kong provenientes da região central de Sulawesi é de cerca de 413, não adiantado números relativamente a Macau. Segundo Tri Tharyat, em Macau, o número de trabalhadores indonésios não residentes é de 5.174, enquanto que o número de cidadãos indonésios em Hong Kong é de 170.438, sendo 163.405 trabalhadores migrantes, sobretudo empregadas domésticas.

Fenny não sabe ainda se a igreja cristã a que pertence, a Bethany International Church Macau, se vai mobilizar para uma recolha de fundos. Também Murni Denise, representante da Associação Local de Indonésios de Macau, actualmente desactivada, não tem a certeza se as associações cristãs se vão juntar numa colecta de apoios financeiros. Até que haja mais iniciativas, o encontro de domingo, promovido pela Indonesian Migrants Worker Network, é o único conhecido para já, estando aberto a quem desejar contribuir financeiramente para apoiar as vítimas da tragédia.