Governo analisa pedidos para criação de 404 salas de fumo em casinos

Os Serviços de Saúde de Macau (SSM) anunciaram que receberam pedidos de 27 dos 47 casinos para a criação de 404 salas para fumadores, numa reação à nova lei que responde à promoção de uma “Macau sem fumo”. A nova lei entra em vigor a 1 de Janeiro de 2019 e prevê o encerramento de todas as áreas comuns e VIP dos casinos que não tenham sido autorizadas, bem como multas que podem atingir as 200 mil patacas. Nos primeiros seis meses do ano, 2.678 pessoas foram acusadas de fumarem em espaços proibidos, menos 1.262 do que em igual período ano passado, segundo os SSM. Os casinos foram os espaços onde se registou o maior número de infrações. “Os Serviços de Saúde sublinham que a construção de ‘Macau sem fumo’ necessita dos esforços conjuntos de todas as pessoas em Macau e apelam [a] que todos os gestores e responsáveis pelos casinos (…) cumpram efectivamente as disposições da lei de controlo do tabagismo”, pode ler-se no comunicado.

