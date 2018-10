DSEJ: Direcções escolares impedem evolução do currículo de educação sexual

A Associação Novo Macau esteve reunida com o director da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), que expressou a vontade do organismo em fazer evoluir o currículo de educação sexual. Contudo, explicou Lou Pak Sang, tanto os valores da sociedade chinesa como as direcções da escola colocam-se no caminho deste avanço.

TEXTO: Catarina Vila Nova

A Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) pretende que haja uma evolução na forma como é ensinada a educação sexual, mas esbarra com dois grandes obstáculos: os valores culturais enraizados na sociedade chinesa e a falta de vontade das escolas. A ideia foi deixada por Lou Pak Sang, director da DSEJ, durante uma reunião com a Associação Novo Macau. Ao PONTO FINAL, Sulu Sou, deputado e vice-presidente da Novo Macau, disse esperar que, após o encontro, a DSEJ cumpra a promessa de insistir numa renovação dos currículos de educação sexual junto das escolas locais.

“Passo a passo”, a DSEJ quer alterar os valores culturais relacionados com a comunidade LGBT (lésbicas, gays, bissexuais e transexuais) e com a forma como as relações sexuais são vistas pela sociedade local. Quem o disse foi Lou Pak Sang, durante a reunião com a Novo Macau, decorrida no passado dia 25 de Setembro mas só ontem tornada pública pela associação, explicou Sulu Sou a este jornal. “Ele disse que não é fácil mudar a cultura tradicional num curto espaço de tempo, mas eles querem mudar essas [percepções] culturais passo a passo através de uma maior comunicação com diferentes grupos da sociedade”, afirmou o deputado.

No entanto, a vontade da DSEJ encontra vários obstáculos, nomeadamente as direcções das escolas que têm a última palavra a dizer sobre se os seus alunos recebem ou não educação sexual. “O problema não está apenas relacionado com os alunos. É também um problema relacionado com os directores de cada escola”, explicou Sulu Sou. A solução, adiantou Lou Pak Sang, passa por dar continuidade às visitas com os quadros da direcção das escolas a Taipé, capital de Taiwan.

Durante a reunião, os dirigentes da Novo Macau puderam consultar os manuais de educação sexual que Sulu Sou considerou serem apropriados para os alunos nos diferentes ciclos. “Mas o ponto principal é saber como as escolas ensinam o conteúdo dos manuais. Eu sei que muitas escolas, incluindo as mais tradicionais, não aceitam a maioria do conteúdo de educação sexual. Nós estamos preocupados em saber como é que o organismo insiste com as escolas para que pratiquem estes valores”, alertou o vice-presidente da associação.

Jason Chao, por sua vez, nota que os manuais referem “claramente” que “a homossexualidade foi removida da classificação de doenças dos Estados Unidos na década de 70”. “Isto foi uma refutação ‘indirecta’ das palavras da subdirectora Leong”, declarou ao PONTO FINAL o activista dos direitos da comunidade LGBT, que participou na reunião na qualidade de voluntário da Associação Novo Macau.

Ainda que, segundo Jason Chao, Lou Pak Sang tenha insistido que Leong Vai Kei, subdirectora da DSEJ, foi “mal-interpretada” pelos jornalistas quando se referiu à homossexualidade como uma doença, o activista afirma que, agora, “pelo menos sabemos que ela estava errada”. “Os dirigentes da DSEJ (ou de Macau em geral) nunca admitiram que estavam errados por causa da questão de [perder] a face na cultura chinesa”, declarou. Ainda assim, Chao retira um aspecto positivo da reunião: “Pude ver que a DSEJ está a mudar em direcção a uma mente mais aberta em relação à diversidade. Pelo menos, em palavras, eles levaram muito a sério a nossa observação sobre a falta de diversidade dos gestores das escolas em relação ao ensino”.

Tanto Jason Chao como Sulu Sou, acrescentou o deputado, insistiram que ensinar os alunos apenas a partir dos 16 anos sobre comportamentos sexuais de risco e quais são apropriados é “demasiado tarde”. “Eu espero que o organismo adopte os valores progressivos no mundo. Eles devem cumprir a sua promessa e continuar a insistir com as escolas para que haja uma melhor educação sexual nas diferentes escolas”, afirmou o vice-presidente da Novo Macau.