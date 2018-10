Chui Sai On garante aplicação da lei no realojamento dos galgos em Coloane

O Chefe do Executivo assegurou que, após o realojamento dos galgos da Companhia Yat Yuen, o Governo vai continuar a monitorizar a situação e aplicar a lei se forem identificadas quaisquer violações, indica um comunicado. Em declarações aos jornalistas, à margem das comemorações do Dia Nacional da República Popular da China, Chui Sai On garantiu que o Governo vai acompanhar o nível de ruído que será produzido depois da chegada dos animais ao terreno contíguo ao Asilo Vila Madalena, uma questão que muito tem preocupado os idosos que lá vivem. “Caso as autoridades se deparem com situações que violam as leis, os serviços competentes vão actuar de forma a evitarem incómodos para o Asilo Vila Madalena ou a vida dos idosos no seu interior”, pode ler-se na mesma nota. Na segunda-feira, o Asilo Vila Madalena enviou um comunicado às redacções no qual contrariou declarações anteriores da Yat Yuen. Indica a nota que, no passado dia 28 de Setembro, a empresa afirmou que os habitantes do lar de idosos compreenderam as explicações avançadas pela companhia em relação à deslocação dos animais. Esta afirmação não corresponde à verdade, afirma o Asilo Vila Madalena, que refere que os idosos pedem um “ambiente pacífico e alegre”.

