Chineses vencem concurso internacional de fogo-de-artifício

Na noite em que se festejou o dia nacional da República Popular da China, foi a equipa pirotécnica chinesa Liuyang New Year Fireworks Trading Co. que venceu o concurso internacional de fogo-de-artifício. Esta foi a primeira vez que esta equipa participou no Concurso Internacional de Fogo-de-Artifício de Macau (CIFAM). Em segundo e terceiro lugares, respectivamente, ficaram os japoneses da Marutamaya Ogatsu Fireworks e os alemães da Potsdamer Feuerwerk GmbH, anunciou a Direcção dos Serviços de Turismo (DST).

A equipa chinesa foi distinguida na Torre de Macau, numa cerimónia que contou com a presença de Alexis Tam, secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, e Helena de Senna Fernandes, directora da DST, que, referindo-se à 30.ª edição do CIFAM, que vai acontecer no próximo ano, referiu que a direcção quer elevar o nível de atracção para que o evento se torne num evento anual de renome internacional. Além das equipas chinesa, japonesa e alemã, participaram também equipas das Filipinas, Coreia do Sul, Bélgica, França, Portugal, Áustria e Itália. Na noite das celebrações do dia nacional da China, actuaram as equipas italiana e chinesa, para assinalar a data.

A propósito do CIFAM, são também organizados anualmente concursos para que os residentes se envolvam no evento, como o concurso de design do troféu, concurso de fotografia, concurso de desenho para estudantes e um concurso de composição de uma canção para a preparação da 30.ª edição do espectáculo de fogo-de-artifício. A última edição deste evento realizou-se em 2016, já que, devido à passagem do tufão Hato, a edição de 2017 foi cancelada. Na 28.ª edição do concurso de fogo-de-artifício, os vencedores foram os japoneses da Marutamaya Ogatsu Fireworks.