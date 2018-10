Chefe do Executivo recebe candidaturas para o IAM a partir de hoje

Arrancam hoje as candidaturas para o Conselho Consultivo do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), informou ontem o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM). Até 1 de Novembro, o Chefe do Executivo irá receber candidaturas por auto-nomeação e também recomendações por terceiros, uma promessa deixada pela secretária para a Administração e Justiça aquando da votação da proposta de lei que visou criar o novo organismo, em funções a partir de 1 de Janeiro de 2019.

Durante a votação na especialidade do diploma, foi a deputada Agnes Lam quem conseguiu de Sónia Chan, secretária para a Administração e Justiça, a promessa de que o Governo iria anunciar a abertura das candidaturas para o Conselho Consultivo do IAM. Ontem, em declarações ao PONTO FINAL, Lam disse esperar que o procedimento de selecção dos candidatos seja “transparente”. “No passado, muitos problemas em Macau prendem-se com o facto [do Governo] perguntar sempre ao mesmo grupo de pessoas para ter sempre as mesmas opiniões e, por isso, houve alturas em que o [sistema de] consulta não resultou”, alertou.

Para Agnes Lam, os membros do Conselho Consultivo do IAM devem ser “muito diversos e devem vir de diferentes contextos”. Sobre este aspecto, o comunicado do IACM não apresenta muitos detalhes: “Os membros do Conselho Consultivo para os Assuntos Municipais são designados de entre residentes permanentes da RAEM com idoneidade cívica, bem como com experiência de serviço na comunidade e para a população em geral ou com aptidão profissional e serviço adequado no domínio municipal”.

Sulu Sou, a voz mais interventiva no debate sobre a criação do IAM, continua a lamentar que não tenha sido implementado o sistema de votação para os membros deste órgão. “Eu acho que esta não é a melhor forma de escolher os membros do Conselho Consultivo, mas se não tivesse havido ninguém a lutar pelas eleições eu penso que o Governo não teria criado nenhum mecanismo de recomendação naquele organismo”, afirmou.

Com a criação desta solução de recomendação e auto-recomendação, e a certeza de que não haverá eleições para este órgão, Sulu Sou espera agora que este seja um “verdadeiro mecanismo para escolher alguém capaz de ajudar os residentes”. “Eles [os membros] devem partilhar diferentes valores e opiniões. Não é adequado que as associações tradicionais ocupem todos os lugares deste comité”, alertou.

Os interessados devem enviar as suas candidaturas ou recomendações até 1 de Novembro, endereçadas ao Chefe do Executivo. Da candidatura devem constar a nota curricular, uma breve apresentação indicando a sua ocupação, os serviços prestados que estão relacionados com as competências do IAM e a experiência profissional. C.V.N.