Casinos com acréscimo nas receitas de 2,8% em Setembro

Os casinos de Macau fecharam o mês de Setembro com receitas de 21,952 mil milhões de patacas, mais 2,8% do que no período homólogo de 2017. Em Setembro do ano passado, as receitas dos casinos tinham sido de 21,362 mil milhões de patacas, de acordo com os dados publicados na página online da Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ). Em relação ao mês de Agosto, as receitas dos casinos caíram cerca de 4,6 mil milhões de patacas. As receitas brutas acumuladas nos nove primeiros meses do ano totalizaram 224,055 mil milhões de patacas, um aumento de 15,9% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo dados oficiais. A indústria de jogo começou a recuperar em Agosto de 2016, de um ciclo de 26 meses consecutivos de quedas anuais homólogas das receitas. As receitas dos casinos de Macau vinham a cair há três anos consecutivos: -3,3%, em 2016, -34,3% em 2015 e -2,6% em 2014.

