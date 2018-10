Associação da Reunião Familiar em manifestação no dia nacional da China

Cerca de 130 pessoas da Associação da Reunião Familiar manifestaram-se na passada segunda-feira, dia nacional da República Popular da China, para pedirem ao Governo de Macau que aprove a fixação dos filhos que estão em território chinês. Os manifestantes entregaram petições no Gabinete de Ligação do Governo Central e na sede do Governo. Segundo os números da Polícia de Segurança Pública, os 130 manifestantes foram acompanhados por 30 polícias. Esta associação pede que seja autorizada a reunião com os filhos que deixaram na China continental e que entretanto se tornaram maiores de idade. Segundo a associação, há mais de duas mil pessoas a viver no interior da China e que pretendem juntar-se aos seus familiares na RAEM.

