Serviços de Saúde lançam registo de dadores de órgãos

Está desde ontem disponível o registo de dadores de órgãos. Para dar resposta a este novo mecanismo, 30 profissionais médicos estão já a receber formação para efectuar transplantes de rins e de fígado.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

Quase dois anos após ter sido realizado em Macau o primeiro e único transplante de um órgão até à data, os Serviços de Saúde lançaram ontem o registo de dadores para depois da morte. O requerimento do cartão individual de dador já pode ser feito e irá permitir que, após a morte, o indivíduo possa doar os seus órgãos e tecidos. Tai Wa Hou, coordenador do Grupo de Doação de Órgãos, disse, à margem do lançamento do registo, que Macau vai aderir ao sistema nacional de partilha de órgãos humanos, e que, actualmente, 30 profissionais médicos estão a receber formação para realizar transplantes.

O projecto de doação de órgãos arrancou em 2015 e, no ano seguinte, foram homologados os critérios de certificação de morte cerebral, propostos pela Comissão de Ética para as Ciências da Vida. Em Novembro de 2016 realizou-se em Macau o primeiro transplante de um órgão, um rim, e o único até hoje. Quase dois anos depois foi ontem lançado o registo de dadores para depois da morte que permite doar órgãos e tecidos como rins, fígado, coração, pulmões, pâncreas, intestino delgado, córnea, ossos, pele, válvula cardíaca e vasos sanguíneos. O registo pode ser feito através da Internet ou de forma presencial no Centro Hospitalar Conde de S. Januário, centros de saúde ou Centro de Transfusões de Sangue.

Tai Wa Hou referiu ontem que, em Dezembro do ano passado, Macau assinou um acordo de cooperação com a China para aderir ao sistema nacional de partilha de órgãos humanos. “Por isso, se tivermos órgãos a mais, nós podemos pôr num depósito para armazenamento de órgãos para serem utilizados pelos chineses da China. Na China, se houver órgãos a mais, também poderão ser usados pelos pacientes de Macau”, explicou o coordenador. Porém, Tai frisou que os pacientes de Macau serão a prioridade dos órgãos colhidos no território. “Estes registos farão parte da base de dados dos Serviços de Saúde. Claro que quando tivermos órgãos de dadores de Macau são para as pessoas de Macau com prioridade”, assegurou.

Quanto aos recursos humanos, Tai Wa Hou afirmou que, desde 2016, o pessoal médico começou a ser reforçado e a receber formação, principalmente nas especialidades de urologia, radiologia e nefrologia. “Mais de 30 profissionais médicos e técnicos já estão a ser formados. Neste momento, [em Macau], o [transplante] mais comum é o transplante renal, e o grupo que estamos a formar é mais para o transplante renal. Quando ao fígado também estamos a dar formação para os nossos profissionais”, adiantou o coordenador.

Já o transplante de coração não está, por enquanto, nos planos dos Serviços de Saúde, mas Tai Wa Hou explicou que, se houver dadores de coração em Macau, este órgão será utilizado no interior da China. “Há duas formas de utilização dos órgãos. Tal como o transplante de coração, nós ainda não temos esta especialidade. Uma forma é convidar os peritos de Hong Kong ou da China para virem a Macau efectuar o transplante, mas também podemos não fazer isto porque não temos o paciente que necessita do coração mas sim um paciente da China que precisa e podemos fazer o transplante lá”, detalhou o coordenador.

Questionado sobre o porquê de, só agora, Macau ter um registo de dadores de órgãos, Tai Wa Hou explicou que tal mecanismo não podia existir sem que tivesse sido realizado, primeiro, um transplante. “Tivemos um caso de sucesso de um transplante em 2016 e, assim, é que nós podemos começar com o registo para a doação porque sem a tecnologia ou sem esta especialidade de intervenção médica nós não temos nenhuma razão para criar um registo de dadores”, justificou.