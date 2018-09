Perca-se e inspire-se no “Keith Haring Maze Macao”

O “Keith Haring Maze Macao”, uma combinação das obras do artista Keith Haring e da criatividade dos talentos locais do design de Macau, será realizado na Cotai Expo do Venetian Macau até 31 de Dezembro.

Stacey Qiao

staceyqiao.pontofinal@gmail.com

Quase 30 anos após a morte prematura do artista pop americano Keith Haring, as suas obras ainda mostram grande vitalidade. Desta vez, a sua arte é trazida à vida em Macau sob a forma de um labirinto e através de designers locais. O “Keith Haring Maze Macao” está já patente no salão F da Cotai Expo do Venetian, onde ficará até 31 de Dezembro. Com uma integração de obras de arte, um labirinto e dispositivos interactivos, pretende difundir o espírito do artista e encorajar as pessoas a serem mais positivas e a viverem no momento.

A concepção e produção do projecto é realizada por uma equipa formada totalmente por membros de Macau, incluindo o promotor Chessman Production Ltd. Macau e os designers do Centro de Design de Macau e da Hylé Design.

Labirinto de arte, labirinto da vida

A carreira artística de Keith Haring começou nas estações de metro de Nova Iorque onde usava giz branco para desenhar contornos claros de personagens nos fundos dos espaços publicitários negros, chegando por vezes a ser preso pelas autoridades. Mais tarde, os seus desenhos, inspirados em graffitis, retratando bebés radiantes, discos voadores e cães a ladrar, começaram a ser mostrados em locais de arte e ele rapidamente ganhou popularidade no mundo da arte.

Numa conferência de imprensa realizada na sexta-feira passada, a equipa criativa de Macau que esteve por detrás do “Keith Haring Maze Macao” partilhou a inspiração que recebeu do artista pop.

Lawrence Che, CEO da Chessman Production Ltd. Macau, define este projecto como uma grande oportunidade para os designers se envolverem em obras de arte de classe mundial. “A razão pela qual escolhemos a arte de Keith Haring como tema de nosso projecto é dupla: queremos espalhar o seu espírito de amor e paz, e também o seu profundo respeito pela arte, a paixão que o manteve a pintar até aos últimos momentos da sua vida. Eu acredito que é uma grande inspiração para nós, praticantes da indústria da cultura criativa, e pessoas de todas as esferas da vida também”, diz Che.

O evento foi aprovado pela Artestar, uma agência de licenciamento com sede em Nova Iorque que representa o The Keith Haring Studio. Mas, ao contrário da maioria das exposições licenciadas, o “Keith Haring Maze Macao” também carrega a originalidade dos designers locais. Como Che afirma, “normalmente, quando vemos obras de arte de renome mundial em exibição em Macau, é uma paragem numa digressão mundial, com o mesmo conteúdo de outras paragens, como o Japão ou Taiwan. Desta vez estamos a fazer um grande avanço: o conteúdo deste evento é criado inteiramente por designers de Macau”, disse.

“A forma do labirinto é uma analogia adequada para a jornada da nossa vida”, continua Che. “Às vezes podemo-nos perder, mas mesmo assim ainda podemos tirar algo disso. Assim como neste labirinto, mesmo que se perca, ainda pode apreciar as incríveis pinturas de Keith Haring e sentir a sua paixão pela vida. Esperamos que, após este evento, os espectadores conheçam um grande artista chamado Keith Haring e se inspirem nas suas obras”.

Arte na vida quotidiana

Outro destaque da exposição é a rica variedade de produtos culturais criativos projectados por artistas locais. “Nós cooperamos com designers em Macau para desenvolver uma série de produtos derivados, que estarão disponíveis na loja ‘pop-up’. A exposição é uma excelente oportunidade para demonstrar as potencialidades do design de Macau para o mundo”, explica Che.

Os produtos de edição limitada são concebidos e produzidos pelo Centro de Design de Macau, uma plataforma que visa “proporcionar aos designers locais a oportunidade de trocar, promover, aprender e cooperar”. Dirco Fong, CEO do Centro, disse aos jornalistas que “quando soubemos pela primeira vez que nos podíamos envolver neste projecto, ficámos entusiasmados. A oportunidade de fazer projectos de ‘crossover’ das obras de um artista tão lendário é o sonho de qualquer designer, acredito”.

“Fiquei profundamente impressionado com a ideia de originalidade de Lawrence, e senti como se estivesse de volta aos meus 20 anos”, referiu Fong, entre sorrisos. “Tentamos incorporar o poder do design de Macau na arte de Keith Haring. Cada peça é projectada especificamente por talentos de Macau para esta exposição. A cor, a proporção, o tamanho e a selecção de pinturas impressas foram todos lindamente projectados por talentos locais e depois aprovados pela agência de licenciamento”.

A gama de produtos à venda inclui mochilas, almofadas, t-shirts, calções, canecas, guarda-chuvas, toalhas, bonés e artigos de papelaria. Os itens do dia-a-dia devem herdar o espírito de “arte para todos” de Keith Haring e permitir que as pessoas tenham acesso simples e conveniente a uma experiência artística. Uma edição especial do CROZ D.I.Y. x, a câmara digital Keith Haring, produzida pela marca local “Hylé Design”, também será lançada no evento. Como uma realização local bem conhecida, a série de câmaras CROZ foi premiada com vários prémios internacionais, incluindo o Design Award (Itália), China Good Design Award, Golden Pin Design Award (Taiwan) e o Design for Asia Award (Hong Kong).

O designer das câmaras Calvin Sio acrescenta: “Como muitos designers, cresci com a arte de Keith Haring. Projectar uma câmara Keith Haring é como um sonho que se tornou realidade! Eu acho que há uma forte conexão com a sua arte, porque a nossa marca em chinês enfatiza o real e o genuíno, o que eu acho que combina perfeitamente com a busca artística de Keith Haring. Além disso, Keith Haring cria em vários lugares diferentes, tal como os utilizadores das nossas câmaras. O seu espírito de ‘estrada’ e ‘pelo mundo fora’ continua a inspirar muitos. Esperamos que os nossos utilizadores possam trazer as câmaras nas suas viagens e divulgar o legado de Keith Haring”, concluiu.