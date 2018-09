O primeiro dia de rodagem do filme que desafia o espectador a intervir

O primeiro filme interactivo projectado para ser filmado e experienciado em Macau já está em rodagem. O PONTO FINAL foi à Casa do Mandarim assistir ao primeiro dia de filmagens de “Cadavre Exquis”, da autoria do investigador Bruno Mendes da Silva, que usa a interactividade para fazer evoluir a linguagem audiovisual e prever o cinema do futuro. Em Dezembro, o público de Macau vai poder experimentar uma instalação interactiva com sensores que permitem o espectador intervir na narrativa do filme.

Texto e Fotografia: Cláudia Aranda

Na Casa do Mandarim, o realizador Bruno Mendes da Silva dá indicações ao director de fotografia e operador de câmara, Rui António, enquanto a bailarina, Joana Miranda, nos píncaros dos saltos altos pretos, que acentuam a feminilidade do figurino ‘pin-up girl’, rodopia em frente ao espelho, apurando os gestos coquetes. No ‘set’ das filmagens, o gira-discos roda, mas é o telemóvel que emite os ritmos da bossa nova e faz soar a voz do brasileiro Jorge Bem Jor em “A minha menina”. A melodia vai ressoar repetidamente ao longo da tarde, enquanto se ensaiam planos e se afinam detalhes. Nos intervalos, Joana Miranda deixa-se esvoaçar diante da ventoinha ligada. A produtora Maria Paula Monteiro distribui águas e lenços de papel para quem precisa de enxugar o suor da testa, enquanto o operador de câmara e o realizador analisam as cenas filmadas.

A antiga mansão do século XIX foi na quarta-feira o local de filmagens do primeiro de cinco dias de rodagem do filme interactivo “Cadavre Exquis”. Até domingo, a equipa de filmagens vai percorrer outros locais de referência da cidade, como o cemitério de São Miguel Arcanjo, a praia e montanha de Coloane, o templo Lin Fong, a zona dos Três Candeeiros e a dos ‘tintins’, que abrange a área entre a Rua dos Mercadores e a Rua Cinco de Outubro, na baixa da cidade, explicou ao PONTO FINAL Bruno Mendes da Silva, vice-coordenador do Centro de Investigação em Artes e Comunicação (CIAC), da Universidade do Algarve.

“Tentei pensar neste filme já para este cenário especifico, penso que neste caso o importante é este ambiente onírico, que queremos no filme e que, dificilmente, funcionaria em Portugal ou noutro país qualquer, porque a cenografia de Macau, por si só, tem essa ambiência de sonho, e isso ajuda bastante ao resultado final”, explicou o mentor e realizador de “Cadavre Exquis”. O investigador viveu em Macau entre 1995 e 2000, e a oportunidade de regressar ao território com um filme surgiu o ano passado, quando Bruno Mendes da Silva veio para a ARTECH, uma conferência internacional que faz a ponte entre arte e tecnologia, e várias pessoas o desafiaram a voltar com um projecto.

Cadavre Exquis: o jogo surrealista

O filme vai ter três versões, a convencional ou “linear” para passar nas salas de cinema, e que vai ser exibida na edição de 2018 do festival Sound & Image Challenge International. Há também uma versão interactiva, “que vai ficar online, em que o espectador pode usar o teclado como interface para interagir com a narrativa”, como descreve o investigador. A terceira versão é a instalação interactiva, trabalhada especificamente a pensar no festival de curtas-metragens, e que vai estar disponível numa tenda à entrada do Sound & Image Challenge International, no Teatro Dom Pedro V, em Dezembro.

A instalação interactiva “funciona com sensores que possibilita o espectador usar movimentos de corpo para fazer escolhas específicas dentro do panorama que lhe é oferecido”, esclareceu o investigador. “Existem três personagens numa sala, como é que elas foram lá parar e porquê, é o fio que vai despertar todo o enredo”, adiciona Bruno Mendes da Silva. O realizador entregou uma personagem a cada um de três guionistas “para que eles a desenvolvessem de uma maneira autónoma, sem saberem o que os outros estavam a fazer”, acrescentou.

A inspiração é o “jogo surrealista”, que dá o título ao filme “Cadavre Exquis”. “Provavelmente já todos jogámos, escolhemos uma frase, dobramos o papelinho, deixando uma palavra de fora, e o outro continua, com aquela palavra, dobra o papel deixando uma palavra de fora, e por aí fora. Quando abrimos a folha temos um discurso de alguma maneira disruptivo. Esta influência surrealista vai criar um mundo onírico muito parecido ao mundo dos sonhos, não há relação espaço-temporal, enquanto sonhamos estamos num sítio, a seguir já estamos noutro sem razão aparente. É esta ideia de fluidez narrativa, que não é ordenada, que nós vamos tentar trazer para o filme. Depois, o espectador, com o tal sensor de que falei, vai poder fazer escolhas efectivas dentro dessa narrativa”, esclareceu. Mais do que exibir o filme convencional, para o investigador o que interessa “é proporcionar a experimentação da instalação interactiva com os sensores”, sublinhou.

Para Maria Paula Monteiro, produtora independente do filme, essa experiência interactiva que vai ser levada ao festival, para além de “divertida”, “vai permitir que o espectador dê os primeiros passos nessa demanda do filme interactivo”.

O filme junta várias parcerias incluindo a Universidade do Algarve, a Universidade de São José, o Instituto Cultural, a Creative Macau, assim como a produtora Inner Harbour Films. “Os filmes interactivos ainda não chegaram em pleno, não há aqui realizadores nem produtores nessa missão, trata-se por isso de aproveitar esta oportunidade e dar o pontapé de saída na conjugação de esforços onde temos a indústria connosco, que apesar de incipiente, está cá visível. Vamos ter nove actores locais, produtoras locais, vamos gerar esta produção artística e associá-la ao conhecimento científico e tornar isto numa missão. Acho que estão criadas condições para criar a ambição e a vontade de criar este tipo de experiências no cinema”, afirmou a produtora, que é também fundadora da ART 8, parceira no festival Sound & Image Challenge International.

O espectador co-autor

O filme interactivo exige “uma postura do espectador activa”, enquanto “num filme linear ou convencional o espectador tem uma postura passiva, ele não intervém de modo nenhum na narrativa”, explicou o realizador de “Cadavre Exquis”. Na versão interactiva “o espectador intervém directamente a vários níveis na narrativa e, por isso, ele torna-se co-autor, de alguma maneira”. Sendo que, “existem várias formas de ele interagir com a narrativa, ele pode tornar-se uma personagem da narrativa, por exemplo, ou pode tornar decisões importantes que transformem essa narrativa, não na ideia convencional de modelo arborescente, em que o espectador só escolhe o caminho entre A e B, como se fosse uma árvore, vai para ali ou vai para além. Não nesse modo, mas num modo mais interessante e experimental”, descreveu o autor. A intenção “é tentar fazer um discurso narrativo que seja disruptivo em relação às convenções audiovisuais”, acrescentou.

“Cadavre Exquis” é já o quarto filme do projecto “Os Caminhos que se Bifurcam”, da autoria do investigador do CIAC, da Universidade do Algarve. O projecto começou por ser uma tese de pós-doutoramento de Bruno Mendes da Silva, intitulada “Hipóteses de Interacção para o Cinema do Futuro”. A partir daí, foram sendo desenvolvidos os filmes. “Tentamos sempre fazer experiências diferentes umas das outras para acumular o maior conhecimento possível sobre esta área específica”.

Os filmes anteriores podem ser vistos na plataforma do projecto “Os Caminhos que se Bifurcam”, e integram-se no projecto científico, que tem “investigação baseada na prática”.

Ir além da linguagem dos irmãos Lumière

Em última instância “o que queremos com os filmes interactivos é procurar hipóteses de evolução de linguagem audiovisual”, explicou Bruno Mendes da Silva. Na opinião do investigador “a linguagem audiovisual ficou cimentada muito rapidamente” pelos pioneiros do cinema, como os irmãos Lumière, entre outros. Até aos anos 1920 do século passado “ficou tudo definido”, na opinião do investigador. “Aquele documento visual dos irmãos Lumière, que mostra um comboio a chegar à estação de La Ciotat [de 1896], o comboio chega da direita para a esquerda e, até hoje, está convencionado que, quando um meio de transporte ou alguém chega, entra em cena da direita para a esquerda, e, quando abala, abala da esquerda para a direita. Estávamos numa fase tão embrionária, tão propícia à evolução da linguagem audiovisual que as coisas ficaram marcadas assim até hoje e nunca, depois dos anos 1920, houve mais mudança, não houve novidade na linguagem audiovisual. Esta interactividade talvez venha a possibilitar a evolução da própria linguagem audiovisual”, afirmou o investigador.

Os filmes interactivos usam a tecnologia dos jogos interactivos e puderam desenvolver-se com a massificação dessa tecnologia, explica o investigador. “O aparecimento de consolas de jogos com sensores veio possibilitar uma experimentação, tanto académica como artística, enorme, porque um sensor desse tipo, há 10 anos, era uma coisa caríssima, e agora tem um preço irrisório comparado com o que já foi. Isso possibilita uma série de experimentações, tiramos essa parte da consola e usamos só o sensor”, acrescentou. Para exemplificar, o investigador explicou que a equipa usa sensores idênticos como os utilizados nos jogos de dança, que incorporam um sensor, “que reconhece os movimentos do corpo e tenta acertar com a dança que está a ser mostrada no ecrã”.

Filme é também homenagem a Vítor Reia Baptista

Apesar de, tanto os jogos como os filmes recorrerem a uma tecnologia idêntica, “as lógicas não são as mesmas”. “Podemos dizer que os filmes interactivos, este nomeadamente, está a meio caminho entre o cinema convencional e os jogos de consola, mas não podemos dizer que é a mesma lógica dos jogos de consola, está a meio caminho entre os dois”, frisou.

O projecto, esclareceu Bruno Mendes da Silva, “é totalmente experimental, porque a ideia é prever o cinema do futuro. Posteriormente, o que estamos a fazer pode ser usado para uma componente comercial, mas, para já, é mais experimental e mais ligada ao campo artístico”.

Vítor Reia Baptista, professor da Universidade do Algarve, falecido em Agosto deste ano, é o narrador e um dos guionistas do filme, que não tem diálogos. Conta o mentor do projecto que, Vítor Reia Baptista, quando fez a gravação da voz-off e escreveu a sua parte do guião “já estava bastante doente”. Por isso, a equipa deseja que a obra lhe seja dedicada, e que constitua uma homenagem à “figura prominente da academia portuguesa na área da literacia dos media em Portugal, provavelmente o mais entendido nesta área”, no país, afirmou Bruno Mendes da Silva.