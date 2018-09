Fórum China-África obriga a repensar o Fórum Macau

O Fórum China-África, realizado este mês em Pequim, esvazia ou não o Fórum Macau? O PONTO FINAL ouviu três especialistas e as opiniões dividem-se, mas os sinais parecem indicar, pelo menos, a necessidade de um reposicionamento. Chui Sai On já abriu a porta…

João Paulo Meneses

Durante a recente cimeira do Fórum China-África, os cinco países africanos de língua oficial portuguesa participaram ao mais alto nível, com os respectivos líderes políticos (o que nunca sucedeu com as cimeiras do Fórum Macau), e organizando eventos de promoção das respectivas economias em Pequim. No final foram anunciados milhões de dólares de ajuda bilateral (em alguns dos casos após reuniões com Xi Jinping).

A enorme aposta dos cinco países africanos de língua portuguesa no Fórum que decorreu em Pequim parece dar razão aos que, como defende ao PONTO FINAL o investigador Paulo Duarte, vêem o futuro do Fórum com cepticismo: “A meu ver é uma organização multilateral interessante eventualmente mais para os países de língua oficial portuguesa do que para a China, na medida em que a China sempre foi, à excepção das Nações Unidas, mais simpatizante do bilateralismo do que do multilateralismo”.

Na prática, diz este especialista em questões de geopolítica asiática, “tudo o que é verdadeiramente relevante para a China, é, apesar da proliferação a que vamos assistindo de criação de instituições multilaterais (algumas já existentes, como o Fórum Macau), a China trata pela via bilateral, seja directamente com o Brasil, seja com África como um todo, através do Fórum China-África”.

Paulo Duarte entende, em resumo, que “efectivamente o Fórum Macau e o Fórum China-África são sobrepostos, sendo que o que é verdadeiramente estratégico para a China é o Fórum China- África”.

Reposicionamento

O professor Carlos Piteira, também ouvido pelo PONTO FINAL, entende que “há um esvaziamento do Fórum Macau do seu contexto inicial e um alargamento do seu posicionamento no quadro da estratégia da RPC ‘Uma Faixa, Uma Rota’”.

Este investigador no Instituto do Oriente (com enfoque especial na RAEM e Sul da China) perspectiva para o Fórum Macau “a sua plena integração no eixo estratégico da RPC na componente da fórmula: ‘Uma Faixa, Uma Rota’, estendendo as linhas de navegação ao mar do sul da China por forma a incorporar toda a costa africana marítima até Sª Tomé e Príncipe (onde já se constrói um porto de águas profundas com capitais chineses), replicando o tráfego comercial no período colonial para a entrada na Europa e Norte de Africa. Posicionando-se também o Brasil na rota atlântica para extensão à América do Sul”.

Em Julho, o Chefe Executivo defendeu o papel de Macau como plataforma entre a China e os países de língua portuguesa no âmbito da iniciativa da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau. Carlos Piteira, professor no Instituto de Ciências Sociais e Políticas, da Universidade de Lisboa, entende que “os discursos de reposicionamento sobre o Fórum Macau redireccionam-no cada vez mais para a lógica do estatuto da Grande Baía que inclui Cantão, Macau e Hong Kong (agora com ligação da ponte), perspectivando o seu enquadramento regional do chamado projecto do PanDelta do Rio das Pérolas (Grande Delta) também conhecido como 9+2”. Ou seja, defende este investigador de raiz macaense, “as relações com os chamados Países de Língua Portuguesa que integram o Fórum são cada vez mais dominados por um posicionamento global que tem como finalidade impor uma nova ordem (económica) mundial, esvaziando os princípios originários do Fórum no quadro estrito das relações PLP’s/RPC”.



Vantagens do Fórum Macau

O PONTO FINAL também ouviu a autora da tese de mestrado “O papel do Fórum Macau no posicionamento geoestratégico da República Popular da China nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa”. Sofia Dias Ramos tem uma perspectiva mais optimista: “não creio que, para o grupo dos PALOP, o Fórum China-África e o Fórum de Macau se sobreponham”. E dá como exemplo o facto do investimento directo da China nos PALOP e as trocas comerciais entre a China e os PLP, e como tal os PALOP, terem aumentado, desde a criação do Fórum Macau.

“Além disso, é possível verificar também que, ao longo das Conferências Ministeriais que têm ocorrido no âmbito do Fórum Macau, o nível dos representantes enviados pelos PALOP tem aumentado, o que demonstra um interesse crescente no Fórum de Macau, nomeadamente no potencial e no papel que o organismo e a própria RAEM têm e podem ter ainda mais no futuro das relações China-PALOP”, considera também a investigadora. Sofia Dias Ramos entende que “esse papel e potencial podem, nesse sentido, ser o de um elemento facilitador e legitimador mais “próximo” – histórica, cultural e linguisticamente, numa realidade como a RAEM e através de um organismo vocacionado especificamente para este grupo de países como é – a par do Brasil, Portugal e Timor-Leste – o Fórum Macau”.

A autora da tese de mestrado, defendida no ano passado na Universidade de Lisboa, observa ainda que “países como Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, este último que recentemente retomou relações diplomáticas com a RPC, acabam por se tornar menos visíveis perante outros países africanos com mais capital de investimento e empreendimento no Fórum China-África – como podem ser considerados os casos de países como a África do Sul, a Nigéria, entre outros”.

Assim, ao contrário das outras opiniões recolhidas pelo PONTO FINAL, Sofia Dias Ramos conclui que não apenas “a existência e a funcionalidade do Fórum Macau não se esvaziam” como a sobreposição, a existir, é para os países africanos que não são lusófonos. “O Fórum Macau apresenta-se como uma plataforma mais favorável e com uma dedicação mais exclusiva e direccionada às relações China-PALOP, no seio do grupo dos PLP”.

Mais cultura

Ainda assim, Sofia Dias Ramos equaciona outros cenários, nomeadamente aqueles que envolvem o Brasil, país para o qual o Fórum Macau é – pelo menos aparentemente – desnecessário. “As relações bilaterais sino-brasileiras são longas e sólidas. Ambos os países pertencem ao grupo dos BRICS, um grupo mais homogéneo do ponto de vista do estádio de desenvolvimento económico dos países que dele fazem parte. A China é, ainda, o maior parceiro comercial do Brasil e actualmente um dos principais investidores no país sul-americano”.

Neste contexto, esta investigadora antecipa que “o investimento do Brasil no Fórum Macau poderá, assim, dadas as outras áreas do relacionamento com a China se encontrarem tão consolidadas, ser mais focado e relacionado com a cultura – promoção do conhecimento intercultural, com a língua – promoção do ensino das língua chinesa e portuguesa para o bilinguismo mandarim-português, e com a formação de quadros qualificados – tanto na vertente do bilinguismo como nas vertentes profissionais consideradas de interesse por ambas as partes”, sem esquecer “o micro-nível das relações económicas e comerciais”.

Paulo Duarte também aborda o factor-Brasil, dizendo que “o Fórum Macau poderia perfeitamente ser uma espécie de secção/subdivisão do Fórum China-África, se excluirmos que o Brasil fica na América Latina”. “Muito se discute, pouco se tem feito. Posso estar equivocado… Até pode ser que o Fórum Macau venha a ser algo realmente produtivo, quer para a China, quer para os restantes envolvidos, mas não me parece que até agora tenha havido desenvolvimentos extraordinários”, conclui Paulo Duarte, Investigador-convidado pela National Chengchi University, em Taiwan.

Parar para (re)pensar?

Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Cabo Verde fizeram-se representar ao mais alto nível em Pequim: os dois últimos com os primeiros-ministros, os restantes três pelos respectivos presidentes. A importância da participação dos países africanos de língua portuguesa no Fórum China-África “deve ser avaliada no contexto das relações bilaterais” que estes mantêm com Pequim, disse antes do início da cimeira de Pequim a secretária-geral adjunta do Fórum Macau, Glória Batalha. Mas alguns dias depois, o secretário para a Economia e Finanças esclareceu que “o território está empenhado em desempenhar o papel de plataforma, a fim de ajudar mais e melhor as pequenas e médias empresas dos países de língua portuguesa a entrar no mercado da China interior”, na sequência da sua participação no Fórum para a Cooperação e Desenvolvimento da região do Pan-delta do Rio das Pérolas, palavras de Lionel Leong que se relacionam com a vontade, expressa por Chui Sai On, de afirmar o papel de Macau como plataforma entre a China e os países de língua portuguesa no âmbito da iniciativa da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau. É neste contexto que surge a notícia de que a 6ª reunião ministerial do Fórum Macau, que deveria realizar-se no próximo ano, foi adiada para 2020. Duas razões foram apontadas: o facto do Chefe do Executivo de Macau, Chui Sai On, terminar o seu mandato precisamente em 2019, e a vontade das autoridades de realizarem a reunião no novo Complexo de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa que está em construção na zona do lago Nam Van, e que ficará concluído nessa altura.