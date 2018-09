DST vai usar mecanismo para evitar grandes fluxos de visitantes em certas zonas

A Direcção dos Serviços de Turismo (DST) anunciou ontem que, pela primeira vez, vai utilizar mecanismos inteligentes para dividir o fluxo de visitantes em algumas zonas mais turísticas por altura da semana dourada. Em cooperação com o Corpo de Polícia de Segurança Pública, a DST vai recorrer ao envio de mensagens para evitar grandes concentrações de turistas. Assim que receber estimativas da polícia de que as principais atracções turísticas, como as zonas das Ruínas de S. Paulo e do Largo do Senado, estão prestes a receber um grande número de visitantes, a DST vai enviar de imediato mensagens de telemóvel aos visitantes que estão nas proximidades da rotunda de Ferreira do Amaral, do Lago Nam Van e da Rua do Campo, para alertar e sugerir que evitem temporariamente visitas a essas zonas durante o pico do fluxo de visitantes. Entre 29 de Setembro e 7 de Outubro também haverá pessoal destacado nos pontos de atracção turística para dar indicações aos visitantes, ajudando a dividir o fluxo de pessoas e para que seja minimizado o impacto do trânsito.

Durante a semana dourada, a DST vai também reforçar as inspecções nos principais pontos de atracção turística, postos fronteiriços e diferentes zonas da cidade e, em conjunto com a Polícia de Segurança Pública, vai fazer o combate à prestação ilegal de alojamento. A DST acrescenta ainda que, na preparação da semana dourada, enviou cartas aos operadores turísticos a alertar para os cuidados a ter com a higiene, prevenção contra incêndios, horários de funcionamento, respeito pelos regulamentos na recepção de excursões turísticas, requisitos para o fornecimento de informações sobre os preços dos estabelecimentos hoteleiros e dos estabelecimentos de restauração e bebidas, bem como registo da informação dos hóspedes.