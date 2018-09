Clube de Râguebi de Macau vai levar crianças a torneio no Japão

Cerca de 20 crianças de Macau com menos de 12 anos vão participar num torneio na cidade japonesa de Fukuoka. “Não temos a expectativa de chegar lá, ganhar tudo e sermos os campeões, queremos mais mostrar os valores do râguebi aos miúdos”, diz Frederico Colaço, do Clube de Râguebi de Macau.

pontofinalmacau@gmail.com

À boleia do campeonato do mundo de râguebi que se vai realizar no próximo ano no Japão, a federação de râguebi do país decidiu criar um torneio para jovens praticantes da modalidade. Depois do convite feito, o Clube de Râguebi de Macau decidiu levar a Fukuoka os Macau Bats, a equipa de sub-12. O clube de Macau vai levar ao Japão entre 15 a 20 crianças ao torneio que vai acontecer entre os dias 5 e 8 de Outubro.

Frederico Colaço, responsável pelo desenvolvimento das escolas do Clube de Râguebi de Macau, explica ao PONTO FINAL que este “é um torneio que é organizado pela Federação de Râguebi do Japão e, visto que é um ano antes do mundial de râguebi, eles decidiram criar um torneio para abranger todos os clubes das federações da Ásia”. “É uma maneira de promover os clubes da Ásia no mundial”, acrescenta.

Para Frederico Colaço, o principal objectivo não tem a ver com os resultados na competição: “A nossa expectativa é principalmente mostrar o desenvolvimento do râguebi e o que tem sido feito ao longo dos anos em Macau. Não temos a expectativa de chegar lá, ganhar tudo e sermos os campeões, queremos mais mostrar os valores do râguebi aos miúdos para que eles se sintam mais motivados ao longo da época”.

A importância de levar as crianças a um torneio no estrangeiro é grande. Para Frederico Colaço, “este tipo de competições é bastante importante”. “Vai-lhes dar mais visibilidade e mais maturidade. Vão acabar por crescer porque vão jogar contra outros jogadores com um outro nível de râguebi, o que é muito bom para os fortalecer”, realçou, recordando que, apesar de esta ser a primeira vez que este torneio é organizado a nível internacional nestes moldes, a equipa já participou em outros torneios em Kuala Lumpur e Banguecoque. “E têm trazido bons resultados”, diz o responsável. Durante este torneio de quatro dias, os Macau Bats podem vir a jogar contra equipas de Hong Kong, Japão, Malásia, Tailândia e Filipinas, por exemplo.

Frederico Colaço confessa que os jovens jogadores já estão entusiasmados com esta viagem, e que já se estão a preparar para o torneio: “Eles até têm treinado duas vezes por semana de propósito para este torneio, antes treinavam só uma vez. Vejo-os a treinar e percebo que estão todos entusiasmados para ir”, concluiu.