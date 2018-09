“Uma exposição global merece um público global”

Jerzy Brinkhof é o curador responsável pela exposição do World Press Photo que está, a partir de hoje, aberta ao público na Casa Garden. O jovem holandês esteve à conversa com o PONTO FINAL sobre os pontos altos desta exposição e a importância de trazê-la novamente a Macau: “As fotografias da exposição formam uma história global e por isso elas merecem um público internacional. Expor em Macau faz parte disso”.

Quantas fotografias trouxeram a Macau? E quantas fotografias são, normalmente, apresentadas?

Este ano tivemos mais de 4.500 fotógrafos que nos enviaram mais de 73.000 fotografias e, destes 4.500 fotógrafos, 42 venceram prémios com mais de 300 fotografias. Destas, fizemos uma selecção e é esta seleção que mostramos na exposição. No total são 161 fotografias e podemos ver todas elas em Macau. Não há diferenças nesta exposição relativamente a outras exposições da World Press Photo em outros pontos do mundo. Mostramos sempre a mesma selecção.

Qual o critério para a escolha das fotografias?

As fotos apresentadas foram escolhidas pelo júri do World Press Photo, quer na categoria de individual, quer na categoria de história [álbuns com mais de uma fotografia]. As fotos individuais vencedoras estão todas aqui, mas o júri teve de fazer uma selecção na categoria de história para selecionar apenas duas ou três de cada álbum.

E como é que se decide a disposição das imagens em cada espaço?

Os espaços são sempre diferentes, precisamos só de um certo espaço e preferimos expor em sítios bonitos, como é este, por exemplo. Já fizemos a exposição em estações de comboio, na Alemanha, no Parlamento, na Escócia, em muitos museus e muitas vezes ao ar livre. A disposição das fotografias é o meu trabalho, como curador, eu decido onde ficam as fotos. Eu gosto de contar uma história com a exposição, tem de haver diversidade. Temos as ‘hard news’ e as imagens mais difíceis de ver, também temos grandes fotos de natureza, desporto, pessoas, retratos, e este ano temos uma nova categoria de ambiente. Tento não começar logo com a violência, mas tento também não acabar com a violência. A razão porque esta fotografia está aqui [aponta para a fotografia que ficará mesmo à entrada da exposição] é porque é uma compilação da Anna Boyiazis que se chama “encontrar a liberdade na água” e é uma história muito construtiva, é um conceito a que chamamos “jornalismo construtivo”, que coloca a resolução de problemas no centro da narrativa. É claro que vemos muitos problemas nesta exposição, mas estas fotografias baseiam-se na solução e não tanto nos problemas. Vemos a solução e, a partir daí, descobrimos o problema.

Esta exposição vai estar, durante este ano, na China continental ou em Hong Kong?

Não. Nós dependemos de parceiros locais e, este ano, não temos nenhum parceiro nem em Hong Kong, nem na China. Mas já estivemos em Guangzhou há dois anos e estivemos também várias vezes em Hong Kong, e adorávamos regressar.

Qual é a importância de mostrar estas fotografias em Macau?

Acho que as fotografias da exposição formam uma história global e, por isso, elas merecem um público internacional. Expor em Macau faz parte disso. Uma exposição global merece um público global.

Em que medida é que o World Press Photo contribuiu para a discussão das questões internacionais?

É difícil medir. Temos um público de mais de quatro milhões de pessoas todos os anos em todo o mundo, mas em termos daquilo que faz é difícil medir. Tentamos fazer com que as pessoas parem para pensar, para sentir e talvez até agir. Se esta exposição acaba por ser a razão para alguém fazer alguma coisa, não sabemos. Esperamos que possa contribuir para mudar as coisas para melhor, mas temos a certeza que contribui para uma consciencialização global, já que as muitas pessoas que vêem estas fotografias são confrontadas com o que se passa no mundo.

Alguma vez, como curador do World Press Photo, sentiu os efeitos da censura?

Nós deparamo-nos com vários problemas de censura. O conteúdo da exposição pode ser problemático em alguns locais, dependendo dos assuntos, mas sim, deparamo-nos com esses problemas.

Por exemplo?

Sei que tivemos problemas de censura devido a umas fotografias sobre a homossexualidade em países asiáticos e também africanos. Este ano, por exemplo, temos uma série de um fotógrafo russo que mostra prostitutas russas nuas, o que é problemático em alguns países. Depende da cultura, da religião e das políticas locais.

E, nesses casos, qual é a resposta do World Press Photo?

É difícil. Houve situações no passado em que decidimos retirar a fotografia em causa da exposição, mas temos de pesar os prós e contras. Por princípio, somos contra a auto-censura, ou mostramos a exposição completa ou não mostramos de todo. No entanto, também há um grande valor em estarmos presentes em certos países, e se isso significa que temos de retirar uma imagem, por exemplo, pode haver situações em que isso é justificado. Posso dar um exemplo, no Paquistão, retirámos uma imagem de dois homens que se beijavam, porque se não o fizéssemos não poderíamos fazer a exposição de todo e fomos muito abertos acerca do assunto e colocámos um aviso a dizer que a fotografia foi retirada e que as pessoas podiam ir ao site para ver a história completa. Esperamos que, como temos criado mais consciencialização e como temos potencialmente contribuído para as mudanças sociais, talvez dali a uns anos possamos mostrar a exposição completa.

Qual é, para si, a foto que melhor descreve o ano que passou?

Temos, claro, a foto do ano, uma foto do Ronaldo Schemidt, que é de uma manifestação em Caracas contra o regime de Maduro e é uma foto muito vibrante e violenta de um homem a arder, e a razão pela qual o júri escolheu esta imagem é porque simboliza algo maior, não é apenas sobre este homem a arder, é sobre a Venezuela a arder. Há uma outra foto, que é uma das minhas preferidas, que é de Ivor Prickett, um fotógrafo irlandês, em Mossul. O que vemos é a cidade destruída e um menino ao colo de soldados iraquianos. Este menino terá sido utilizado pelo ISIS como escudo humano, tendo sido depois abandonado. Os soldados encontraram-no e tomaram conta dele. Esta foto é incrível porque revela uma certa paz na cara do menino. No meio da guerra e destruição vemos uma ligação humana entre o rapaz e os soldados, até porque um destes soldados acabou por adoptar o menino.