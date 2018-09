Sulu Sou encerra processo judicial ao não reclamar da decisão do TUI

Passados nove meses está encerrado o processo judicial que envolveu o deputado Sulu Sou e a suspensão do seu mandato. O também vice-presidente da Associação Novo Macau revelou a decisão de não reclamar do último acórdão do TUI num comunicado enviado às redacções e, ao PONTO FINAL, o advogado Jorge Menezes confirmou que tal resulta no término do processo.

Catarina Vila Nova

Catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

O deputado Sulu Sou decidiu não reclamar da última decisão do Tribunal de Última Instância (TUI) que entendia não haver justificação para dar seguimento ao recurso anteriormente interposto relativo à suspensão do seu mandato. Termina assim um processo judicial que se iniciou com a suspensão de Sulu Sou da Assembleia Legislativa (AL), a 5 de Dezembro, e que poderia prosseguir caso o também vice-presidente da Associação Novo Macau decidisse apresentar uma reclamação do acórdão do TUI, datado de 10 de Setembro. Ao PONTO FINAL, Jorge Menezes, advogado de Sulu Sou, confirmou que a decisão de não reclamar conduz ao término do processo.

A decisão de não reclamar do acórdão do TUI, justifica-a Sulu Sou tendo em conta as razões apresentadas pelo juiz relator, Viriato Manuel Pinheiro de Lima, e publicadas nas duas línguas oficiais. Ainda assim, o deputado sublinha que o facto de o recurso não ter sido nem deferido nem indeferido, ou seja, terminou sem vencedor nem vencido, “significa que os tribunais acabaram por não decidir sobre os erros descritos na minha acção”. “O nosso entendimento é que existe um interesse público nesta acção que vai para além deste interesse práctico específico, e que este interesse público justificaria levar a acção até ao fim. O nosso ponto de vista é que confirmar a ilegalidade das decisões da AL, que violaram direitos fundamentais de um deputado, importariam para o bom funcionamento da AL e do primado da lei”, defende o pró-democrata, num comunicado enviado às redacções.

A este jornal, Jorge Menezes confirmou a decisão de não reclamar, o que resulta no término do processo, “pois só nós poderíamos reclamar”, explicou. “O TUI entendeu que não havia utilidade (de um ponto de vista jurídico) em continuar com o processo. Apesar de as questões objecto da acção não terem sido apreciadas pelo TUI estamos em crer que a comunidade e o sistema jurídico retiraram, ainda assim, benefícios deste processo judicial”, afirmou o causídico.

“Nós acreditamos também que discutir se as resoluções ilegais da AL podem ser anuladas pelos tribunais – particularmente quando elas violam direitos fundamentais – é relevante para a protecção do primado da lei, para avançar com as garantias da Lei Básica e para melhor definir a separação de poderes”, declarou Sulu Sou. Em causa, no recurso interposto pelo deputado, estavam os direitos de defesa do próprio, por não ter podido usar da palavra no dia da votação da sua suspensão.

Ainda assim, Sulu Sou retira aspectos positivos da decisão anterior do Tribunal de Segunda Instância não se pronunciar sobre os actos da AL, nomeadamente, a reafirmação da autonomia do órgão legislativo. “É crucial que o princípio da separação de poderes seja implementado e que nenhum governo sinta a tentação de exercer influência indevida sobre o órgão mais representativo da RAEM”, afirmou.