PIB de Macau deverá crescer 8,3% em 2018, prevê a UM

PIB a crescer 8,3% este ano, taxa de desemprego nos 2% e as exportações de serviços a aumentarem em 13,6%, são estas as previsões do departamento de economia da Universidade de Macau, no relatório das previsões macroeconómicas da região para este ano.

No relatório das previsões macroeconómicas para 2018 e 2019 elaborado pelo departamento de economia da Universidade de Macau (UM) e pelo centro de estudos de Macau, divulgado ontem, prevê-se que a economia acelere durante este ano e o próximo. Para 2018, a UM prevê que o PIB cresça 8,3%, entre um prognóstico optimista de 11,6% e um pessimista de 5,1%. Já para 2019, a previsão é de que o PIB cresça 7,1%, dentro de um espectro que vai dos -2,4% aos 16,6%. As variações devem-se aos factores externos que podem influenciar os números do PIB de Macau, mas a UM diz que vai actualizando os valores para se tornarem mais precisos.

O relatório compara estes números com as previsões do FMI que, em Julho deste ano, previa que o crescimento global fosse de 3,8% tanto em 2018, como em 2019. O PIB dos EUA deverá aumentar 3% e 2,4% em 2018 e 2019, respectivamente; a economia da zona Euro deverá crescer 1,9% este ano e 2% no próximo; enquanto que na China a economia cresceu a um ritmo de 6,7% no segundo trimestre deste ano. Também Hong Kong, um dos grandes mercados para as exportações de Macau, cresceu 3,5% durante o segundo trimestre do ano. “Contudo, a incerteza económica está no horizonte. A Reserva Federal dos EUA deverá continuar a aumentar as taxas de juro de forma constante. A administração de Donald Trump tem criado fricções no mercado entre os EUA e outros países. Os países da Zona Euro continuam a sofrer com a crise da dívida. A economia da China pode abrandar e o Governo central pode usar políticas monetárias e fiscais para a estabilizar. Estes factores podem afectar o crescimento económico de Macau em 2019”, alerta o relatório.

A UM prevê que a taxa de desemprego seja de 2% em 2018 e de 1,9% em 2019. Sem contar com os trabalhadores não-residentes, a taxa de desemprego para os residentes sobe para os 2,6% e 2,5%, respectivamente. Já a média dos vencimentos por trabalhador serão de 16.077 patacas para este ano e de 16.638 para o próximo, diz a UM. Recorde-se que, de acordo com os números divulgados pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), a taxa de desemprego era de 1,9% em Abril deste ano.

As exportações de serviços deverão aumentar na ordem dos 13,6% este ano, enquanto que no próximo ano as exportações de serviços vão aumentar a um ritmo mais lento, 8,7%. A UM prevê também que as exportações de bens cresçam 18,1% e 5,7% em 2018 e 2019, respectivamente. Também a inflação deverá crescer. Segundo o estudo da universidade, a taxa de inflação deverá ser de 3,3% em 2018 e de 3,9% em 2019.

O relatório refere também os números da procura interna. Os gastos do consumo privado vão continuar a crescer de forma constante. A UM espera um crescimento de 5% em 2018 e em 2019. Já o investimento total deverá diminuir em 5,7% em 2018, mas crescer em 2019 na ordem dos 4,4%.