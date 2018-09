Governo quer alargar escutas telefónicas a um maior conjunto de crimes

Entrou ontem em consulta pública o Regime Jurídico da Intercepção e Protecção de Comunicações, estendendo-se até 9 de Novembro. Na proposta, o Governo sugere o alargamento dos crimes nos quais podem ser utilizadas as escutas telefónicas, bem como o entendimento de comunicações, que passa a incluir outras formas de comunicar.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

O Governo propôs o alargamento dos crimes aos quais podem ser aplicadas as escutas telefónicas. A medida consta no Regime Jurídico da Intercepção e Protecção de Comunicações, desde ontem em consulta pública. De acordo com a proposta apresentada, os operadores de telecomunicações e os prestadores de serviços de comunicações em rede ficam vinculados ao dever de colaboração e de conservação dos registos durante um ano na RAEM. Também o âmbito da intercepção será alargado, passando a incluir “todos os símbolos, escritas, imagens, sons, desenhos ou comunicações e troca de informações transmitidos com recurso às telecomunicações” ou através de “qualquer meio técnico diferente das telecomunicações”.

O secretário para a Segurança justificou a proposta de alteração legislativa tendo em conta que o regime das escutas telefónicas, previsto no Código de Processo Penal, vigora há mais de duas décadas. “Dada a natureza mais diversificada e dissimulada dos modernos métodos de comunicação, a prática de crimes é facilitada e menos dispendiosa, tornando-os mais complexos, o que implica que o actual regime das escutas telefónicas está longe de se adequar à tendência do desenvolvimento das tecnologias da comunicação moderna e não responde às necessidades do trabalho de investigação, verificando-se a existência óbvia de lacunas na lei”, explicou ontem Wong Sio Chak, em conferência de imprensa.

Assim, o Governo propõe, por um lado, a eliminação do crime de contrabando, uma vez que desapareceu da legislação da RAEM e, por outro, a inclusão de outras tipologias criminais no âmbito das escutas telefónicas. Entre eles contam-se aqueles relativos à criminalidade organizada, ao branqueamento de capitais, ao terrorismo, ao tráfico de pessoas, à ameaça da segurança nacional, informáticos e de violação de domicílio. Inalterável mantém-se a disposição que obriga a uma autorização prévia do juiz para a intercepção de comunicações.

Também o âmbito das comunicações será alargado, passando a incluir “todos os símbolos, escritas, imagens, sons, desenhos ou comunicação e troca de informações de qualquer natureza emitidos, transmitidos ou recebidos com recurso às telecomunicações”. A pensar nos futuros desenvolvimentos tecnológicos, a proposta prevê igualmente que o regime de intercepção de comunicações seja aplicável às comunicações transmitidas por qualquer meio diferente das telecomunicações”. Sugere-se ainda que, nos meios de intercepção de comunicações, se incluam “escuta, intercepção, gravação, transcrição, cópia de voz ou imagem, entre outros tipos de informação”. Já o prazo para a intercepção das comunicações ficou estipulado em três meses que podem ser renovados.

Os operadores de telecomunicações e os prestadores de serviços de comunicações em rede ficam vinculados ao dever de colaboração, “não podendo recusar ou demorar, sem razão legítima, o cumprimento das ordens determinadas, sob pena de incorrer no crime de desobediência qualificada”, pode ler-se no documento de consulta pública. Os mesmos operadores e prestadores devem também conservar os registos das comunicações produzidas pelos seus serviços, durante um ano, na RAEM, sendo que estes não incluem “qualquer conteúdo das comunicações”, mas sim “os dados produzidos pela utilização dos serviços de comunicação”, tais como os números de telefone e as horas das comunicações. Segundo explicou Wong Sio Chak, estas disposições aplicam-se a todos os operadores com actividade em Macau, sejam eles locais ou estrangeiros.

A proposta ontem apresentada prevê um regime sancionatório para quem interceptar comunicações sem ordem ou autorização do juiz, violar o dever de sigilo e utilizar indevidamente as informações obtidas pela intercepção. Tais actos, à luz deste regime jurídico, são classificados como crime e, se não forem punidos com pena mais pesada, serão punidos com pena de prisão até três anos ou com pena de multa e classificados como crime público.