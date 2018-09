Governo exige equipamentos de isolamento acústico no local de realojamento dos galgos

A secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan, adiantou ontem que foi exigido à Companhia Yat Yuen a instalação de equipamentos de isolamento acústico no local de realojamento dos galgos, e prometeu que os serviços competentes irão avaliar o nível de ruído e da higiene do ambiente que poderão afectar o Asilo Vila Madalena, refere uma nota do Executivo.

Em declarações à comunicação social, Sónia Chan referiu que acompanhou o Chefe do Executivo na visita ao asilo e ao local que irá receber os galgos, ouvindo as opiniões dos utentes e funcionários do asilo. A governante sublinhou ainda que o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais e outros serviços competentes irão fiscalizar o local para confirmar se este reúne os requisitos estipulados na Lei de protecção dos animais e se respeita as regras sobre o possível impacto que o ruído traz ao ambiente.

Sónia Chan referiu ainda compreender a preocupação dos idosos que vivem no asilo, como as suas expectativas quanto à redução máxima das influências que o realojamento dos galgos poderá trazer, “e prometeu proteger e cuidar dos idosos, efectuando uma avaliação do ruído e do ambiente o mais breve possível”, acrescenta a nota do Governo.