Associações locais não devem “lesar a segurança nacional”, afirma Wong Sio Chak

O secretário para a Segurança distinguiu ontem o que são comentários e discussões sobre a independência de Macau e “um acto de crime”, afirmando que cada caso será tratado de forma individual. Wong Sio Chak, que se recusou a comentar a recente proibição do Partido Nacional de Hong Kong, respondia assim à pergunta sobre se grupos que discutissem a independência de Macau encontrariam semelhante destino. Não existindo partidos políticos na RAEM, as associações não devem violar as leis de Macau nem “prejudicar ou lesar a segurança nacional”, frisou o governante, durante a conferência de imprensa de apresentação do Regime Jurídico da Intercepção e Protecção de Comunicações.

“Nós vamos seguir escrupulosamente a lei de Macau, nomeadamente a Lei de Defesa da Segurança do Estado. Quanto às associações, nós temos a respectiva lei. Quando se pretende criar uma associação, a [sua] finalidade não pode violar as leis de Macau. Também não pode prejudicar ou lesar a segurança nacional ou os bons usos e costumes de Macau”, declarou o secretário para a Segurança. Já no caso de associações ou grupos que discutam a independência de Macau, Wong Sio Chak afirmou que “cada caso é diferente”. “Atendendo ao caso que surgir nós vamos fazer a análise das informações. Não posso dizer, sem qualquer fundamento, que qualquer pessoa que comece aí a conversar sobre estas questões será reprimida pela polícia porque são coisas distintas. Uma coisa é comentar, outra coisa é um acto de crime”, afirmou o governante.

De acordo com a Lei Básica, a RAEM “deve produzir leis que proíbam qualquer acto de traição à pátria”. Já a Lei Relativa à Defesa de Segurança do Estado estipula o crime de secessão do Estado que pune, com pena de prisão de 10 a 25 anos, “quem tentar separar da soberania do Estado ou submeter à soberania estrangeira parte do território”. C.V.N.