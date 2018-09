As fotografias vencedoras do World Press Photo de 2018 já podem ser vistas na Casa Garden

É hoje, quinta-feira, às 18h30, que é inaugurada oficialmente a edição de 2018 do World Press Photo, na Casa Garden, onde vão estar expostas 161 imagens premiadas nas diversas categorias, incluindo a fotografia do ano, que retrata a “Crise Venezuelana”. O evento, que abre ao público amanhã, dia 28 de Setembro, é uma iniciativa da Casa de Portugal que desde há 11 anos traz ao território o melhor do fotojornalismo mundial.

Cláudia Aranda

Claudia.aranda.pontofinal@gmail.com

No 11º ano consecutivo em que é exibida no território, a exposição do World Press Photo volta a marcar presença na agenda cultural de Macau para dar a conhecer ao público, através das imagens premiadas, os grandes temas da actualidade mundial, contribuindo para o debate sobre questões cruciais que a sociedade defronta.

A edição de 2018 da exposição, que reúne 161 fotografias – a fotografia vencedora, bem como as imagens premiadas em oito categorias do concurso -, é inaugurada oficialmente logo à tarde, pelas 18h30, na presença de Jerzy Brinkhof, curador e gestor de exposições do World Press Photo. A mostra abre ao público amanhã, sexta-feira, 28 de Setembro, e mantém-se de portas abertas até 21 de Outubro.

As imagens vencedoras do 61º Concurso Mundial de Fotografia de Imprensa do World Press Photo foram seleccionadas entre 73.044 imagens registadas por 4.548 fotógrafos de 125 países diferentes. Um total de 42 fotógrafos de 22 países foram premiados nas oito categorias do concurso: Temas Contemporâneos, Meio Ambiente, Notícias Gerais, Projectos de longo prazo, Natureza, Pessoas, Desporto e Notícias Actuais.

A “Crise Venezuelana” é o tema da fotografia do ano, vencedora do concurso da World Press Photo na categoria de Notícias da Actualidade, que retrata José Víctor Salazar Balza, de 28 anos, envolto em chamas durante um protesto contra o presidente Nicolás Maduro, em Caracas, que teve início a 3 de Maio de 2017. O momento foi registado pelo fotógrafo Ronaldo Schemidt, da agência France-Presse, e valeu ao autor venezuelano, nascido em Caracas, em 1971, o reconhecimento mais importante do fotojornalismo mundial, tendo sido considerada como uma representação da situação desesperada que se vive na Venezuela. O manifestante incendiou-se quando o tanque de combustível de uma motorizada explodiu, tendo sobrevivido ao incidente com queimaduras de primeiro e segundo grau.

Em 2008, Macau acolheu pela primeira vez a mostra das fotografias premiadas do World Press Photo, antecipando-se a Hong Kong. Este ano. a exposição volta a ser mostrada apenas em Macau, “o que faz com que tenhamos mais público de Hong Kong”, onde o evento realiza-se de forma irregular, explicou ao PONTO FINAL Diana Soeiro, coordenadora da Casa de Portugal, que espera, por isso, um número de visitantes superior a anos anteriores.

O investimento de 200 mil patacas necessário para concretizar a iniciativa é da responsabilidade da Casa de Portugal, que conta com o apoio da Fundação Oriente para ceder o espaço de exposição, na Casa Garden. O evento já aconteceu noutros locais da cidade, como a Doca dos Pescadores e o hotel-casino Sands Cotai Central, mas a Casa Garden acaba por ser a localização mais conveniente porque “atrai mais turistas”, explicou a coordenadora.

A exposição de fotografias premiadas é mostrada mundialmente em 100 cidades e 45 países, alcançando um público global de quatro milhões de pessoas por ano, segundo as estimativas da World Press Photo. Esta é uma organização independente sem fins lucrativos, sediada em Amesterdão, onde foi fundada em 1955.