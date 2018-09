Wong Kit Cheng pede cooperação entre as autoridades no caso da deslocalização dos galgos

A deputada Wong Kit Cheng pediu, através de uma nota divulgada pelo seu gabinete, que as autoridades cooperem na deslocalização dos galgos para que não prejudiquem os idosos residentes do lar Vila Madalena. Wong Kit Cheng pediu ao Governo que acompanhe o processo e exponha a situação ao público, acrescentando que este conflito pode colocar em causa tanto a segurança dos idosos, como a protecção dos animais.

Na nota, a deputada diz que o seu gabinete recebeu queixas dos residentes do lar e dos seus familiares e, por isso, enviou pessoas ao local para conhecer a situação, tendo sugerido que o melhor seria parar os trabalhos e coordenar as várias partes, com o propósito de defender os interesses dos idosos. “As instalações de mais de 500 galgos ficam muito perto do lar, a uma distância de menos de dez metros da cozinha e da unidade de terapia intensiva. Apesar da Yat Yuen e da Anima já terem dito ao lar que iam tomar uma série de medidas, no entanto, não chegam para eliminar as preocupações dos idosos e dos seus familiares”, salienta a deputada, acrescentando que “os idosos sofrem de vários distúrbios e esta situação está a influenciar a saúde mental de alguns”.

Wong Kit Cheng diz também que as organizações envolvidas neste conflito só estão a trabalhar para benefício próprio e pede que se crie um mecanismo de comunicação e coordenação. A deputada termina dizendo compreender que os galgos precisam de ser acomodados, mas que não se podem ignorar os grupos mais desfavorecidos que carecem de cuidados especiais.