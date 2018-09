Residentes pedem alargamento das vantagens do cartão de residência na China continental

Os benefícios para os residentes chineses de Macau previstos no novo cartão de autorização de residência na China continental não são suficientes e estes pedem mais. Em específico, querem poder adquirir uma casa no continente sem ter que descontar para a Segurança Social durante cinco anos e conduzir os seus veículos de Macau na Grande Baía.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

Um grupo de cidadãos de Macau pediu mais vantagens no âmbito do recém-criado cartão de autorização de residência na China continental para residentes de Macau, Hong Kong e Taiwan. Durante um encontro que manteve com alguns moradores, o deputado Si Ka Lon explicou os trâmites e benefícios desta nova medida, refere um comunicado remetido pelo próprio. Os residentes manifestaram-se no sentido de um maior alargamento das vantagens, nomeadamente na compra de casa sem a obrigação de descontar durante cinco anos para a Segurança Social e de poderem conduzir os carros com matrícula de Macau nas cidades da Grande Baía.

O comunicado remetido pelo deputado refere que existiam já opiniões no sentido de permitir um maior conjunto de benefícios aos detentores do cartão de autorização de residência na China continental. Em específico, os residentes de Macau que trabalham e estudam em Zhuhai pedem que lhes seja autorizada a aquisição de habitação na cidade fronteiriça sem obrigação de descontar durante cinco anos para a Segurança Social da China. Já os condutores da RAEM querem poder conduzir os seus veículos com matrícula de Macau no continente.

Si Ka Lon explicou aos presentes que “se todos os residentes pudessem, de repente, comprar habitação em Zhuhai, o mercado imobiliário iria sofrer um choque” e que “seria insuportável, para as actuais condições alfandegárias, permitir que todos os carros com matrícula de Macau entrem nas cidades da Grande Baía”, indica a nota. Ainda assim, o deputado, que é também representante de Macau na Assembleia Nacional Popular, garantiu que iria sugerir o lançamento de políticas experimentais para residentes da RAEM junto das autoridades do interior da China. Por exemplo, acrescenta o comunicado, “os residentes de Macau que não tenham qualquer habitação em Macau ou Zhuhai podem comprar habitação em Zhuhai sem descontar para a Segurança Social durante cinco anos”, pode ler-se na mesma nota.

Em relação às preocupações dos residentes com a dupla tributação, Si Ka Lon explicou que a resposta do Ministério das Finanças é “clara”: “De acordo com o protocolo relativo ao acordo para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos sobre o rendimento entre a China continental e a Região Administrativa Especial de Macau, assinado em 2003, os titulares da autorização de residência de Macau não precisarão de pagar impostos duplos quando viverem no interior da China”, indica o comunicado.

Os pedidos para o cartão de autorização de residência na China continental para residentes de Macau, Hong Kong e Taiwan abriram no passado dia 1. Nos primeiros nove dias em que vigorou a medida, refere o comunicado de Si Ka Lon, registaram-se 18.818 requerimentos só na província de Guangdong: 2.936 de Macau, 12.257 de Hong Kong e 3.625 de Taiwan.

O novo cartão está apenas disponível para os residentes chineses de Macau, Hong Kong e Taiwan que consigam provar que estão a viver no interior da China há, pelo menos, seis meses, quer por motivos de estudo ou laborais. Com esta autorização, os cidadãos podem usufruir de três direitos, seis tipos de serviços públicos fundamentais e nove conveniências, explica a mesma nota.