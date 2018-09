Mais de 400 pessoas vacinadas no primeiro dia de vacinação contra a gripe

Só no primeiro dia de vacinação contra a gripe mais de 400 pessoas receberam a sua dose. Para este Inverno, os Serviços de Saúde encomendaram 150 mil doses de vacinas, das quais 35 mil já estão em Macau.

Arrancou na segunda-feira o plano de vacinação contra a gripe e, até às 16 horas, tinham sido administradas 414 vacinas, indica um comunicado dos Serviços de Saúde. Para este ano, o organismo encomendou um lote de 150 mil doses de vacinas, das quais 35 mil já chegaram a Macau, estando disponíveis para os residentes pertencentes aos grupos de alto risco. Durante este período, todos os centros de saúde e postos de saúde vão prolongar o seu horário de funcionamento até às 20 horas, de segunda a sexta-feira.

Após a ocorrência de três mortes relacionadas com a gripe nos primeiros dois meses deste ano, os Serviços de Saúde registaram um aumento da procura de vacinas, tendo sido encomendadas e administradas, no total, 140 mil doses este ano. Para este Inverno, o organismo encomendou um total de 150 mil doses de vacinas, das quais 35 mil já estão em Macau e prontas a ser administradas.

O primeiro lote de vacinas destina-se aos grupos de risco, nomeadamente, crianças, idosos, grávidas e doentes crónicos. Também os funcionários que exercem funções em lares, creches, jardins de infância e escolas primárias e secundárias, profissionais de saúde e trabalhadores de casinos residentes de Macau estão incluídos no plano de vacinação contra a gripe sazonal. As pessoas incluídas neste plano podem dirigir-se aos centros de saúde, aos postos de vacinação do Centro Hospitalar Conde de S. Januário (CHCSJ) e do Hospital Kiang Wu, à Clínica dos Operários ou ao Hospital Universitário de Ciência e Tecnologia para efeitos de vacinação gratuita.

Entre Outubro e Dezembro, profissionais de saúde vão deslocar-se a todas as escolas e lares de Macau para administrar colectivamente a vacina antigripal. Só entre finais de Novembro e Dezembro é que a vacinação será alargada ao público em geral. A partir de 3 de Dezembro, as crianças que não consigam participar na vacinação colectiva podem dirigir-se aos centros de saúde ou posto de vacinação do CHCSJ para receber a sua dose.

Num outro comunicado, os Serviços de Saúde informaram que detectaram três casos de infecção colectiva de gripe num lar de idosos e duas escolas. No primeiro caso, sete idosos com idades compreendidas entre os 58 e os 90 anos foram diagnosticados com gripe. O segundo e o terceiro caso dizem respeito a 14 alunos, 10 meninos e quatro meninas, com idades entre os dois e os três anos, e a cinco outros alunos, dois rapazes e três raparigas, com idades compreendidas entre os dois e os três anos.

Entre 21 e 22 de Setembro, indicam os Serviços de Saúde, os doentes apresentaram sintomas como infecção do tracto respiratório superior, nomeadamente, febre e tosse. Todos os pacientes foram submetidos a tratamento nas instituições de saúde, apresentando um estado de saúde estável, não tendo havido registo de casos graves ou de internamento hospitalar.

Como medidas de prevenção contra a gripe os Serviços de Saúde aconselham a vacinação anual, utilização de máscara caso existam sintomas de gripe ou se necessitar de cuidados de doentes ou de recorrer a um hospital, evitar o deslocamento a locais lotados e manter uma boa ventilação do ar e uma boa higiene ambiental.