Mais de 23 milhões de pessoas visitaram Macau até Agosto

Mais de 23 milhões de pessoas visitaram Macau nos primeiros oito meses do ano, um aumento de 8,9% em relação ao período homólogo de 2017, indicam dados divulgados pelos Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

No total, visitaram o território 23.251.990 pessoas, destas, 12.204.221 eram turistas, um aumento de 8,4% face aos primeiros oito meses de 2017. O número de excursionistas aumentou 9,4%, para 11.047.769.

Por visitante entende-se qualquer pessoa que tenha viajado para Macau por um período inferior a um ano, um termo que se divide em turista (aquele que passa pelo menos uma noite) e excursionista (aquele que não pernoita).

Em média, o período de permanência dos turistas foi de 2,2 dias, um ligeiro aumento de 0,1 dias face aos primeiros sete oito de 2017, e os excursionistas ficaram 0,2 dias no território, de acordo com a DSEC.

Até Agosto, o número de visitantes da China (16.400.886) subiu 14,2%, em termos anuais, e os de Taiwan (720.988) aumentou 0,7%. Por outro lado, o número de pessoas oriundas de Hong Kong (4.101.749) e da Coreia do Sul (549.455) que visitaram o território diminuiu 2,4% e 5,8%, respectivamente.

De acordo com a DSEC, só no mês de Agosto entraram em Macau 3.403.503 visitantes, um crescimento de 18,7% face ao mesmo mês de 2017 e mais 12,2% que no mês passado. Em 2017, chegaram a Macau 32,61 milhões de visitantes, mais 5,4% do que em 2016.