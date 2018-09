Frederico Rosário suspeito de fraude em caso de criptomoeda

Frederico Rosário é suspeito de fraude no caso de investimento em criptomoeda. O empresário de Macau foi levado para a Polícia Judiciária na segunda-feira, tendo posteriormente sido encaminhado para o Ministério Público. Rosário saiu já em liberdade, sujeito ao pagamento de uma caução de 50 mil patacas e obrigado a apresentações semanais junto das autoridades.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

O empresário Frederico Rosário foi levado para a esquadra da Polícia Judiciária (PJ) na segunda-feira e posteriormente encaminhado para o Ministério Público (MP) na sequência do caso de alegada fraude de criptomoeda no qual é suspeito. A informação foi confirmada ao PONTO FINAL pela PJ que adiantou que, no decorrer da investigação, descobriu que Rosário “tem uma parceria com um homem de Hong Kong para fornecer investimentos de criptomoeda através de uma empresa de Hong Kong na qual ele detém 10% das acções”. De acordo com a Rádio Macau, o suspeito ficou sujeito ao pagamento de uma caução de 50 mil patacas e a apresentar-se semanalmente junto das autoridades.

“Na nossa investigação descobrimos que ele [Frederico Rosário] tem uma parceria com um homem de Hong Kong para fornecer investimentos de criptomoeda através de uma empresa de Hong Kong na qual ele detém 10% das acções”, disse a PJ, referindo-se a Dennis Lau, empresário de Hong Kong, e à companhia Genesis Hong Kong. “Eles [Rosário e Lau] organizaram várias sessões em Macau, persuadindo residentes de Macau a investir ao enganá-los, dizendo que aquele era um investimento de baixo risco com elevadas receitas”, acrescentaram as autoridades.

Segundo informações avançadas pela PJ a este jornal, o esquema de investimento em criptomoeda terá feito 71 vítimas que, no total, investiram mais de 14 milhões de dólares de Hong Kong, tendo-lhes sido prometido um retorno mensal de 25%. “O suspeito organizou as sessões e aliciou os investidores entre Janeiro e Junho [deste ano]. Desde o final de Junho que os investidores deixaram de receber quaisquer retornos”, adiantou a PJ.

As duas primeiras queixas relacionadas com este caso foram apresentadas a 1 de Agosto por Frederico Rosário e a sua mulher. No mês passado, a PJ avançou ao PONTO FINAL ter recebido uma queixa de um casal que Rita Santos, mãe de Frederico Rosário e presidente da Mesa da Assembleia Geral da Associação dos Trabalhadores da Função Pública (ATFPM), confirmou, na altura, tratar-se do seu filho e nora. Segundo informações das autoridades, o empresário investiu 1,170 milhões de dólares de Hong Kong e recebeu um retorno de 75 mil. Já a sua mulher investiu 530 mil dólares de Hong Kong e recebeu de volta 192,500 mil.

Desde que o caso foi tornado público, Dennis Lau e Frederico Rosário têm-se acusado mutuamente de fraude. O empresário de Macau, num comunicado enviado às redacções, afirmou que iria apresentar queixa por difamação contra Lau, na sequência das declarações do empresário de Hong Kong ao Canal Macau. À emissora, Lau alegou ter perdido três milhões de dólares de Hong Kong por causa do filho de Rita Santos, acusando-o de ter alterado os contratos de investimento para favorecer membros da sua família. Por sua vez, Rosário afirma ter na sua posse “documentos que comprovarão integralmente a falsidade das imputações”, acusando-o de danos infligidos ao seu nome e reputação.

Rita Santos é também uma das queixosas neste caso de fraude. O PONTO FINAL tentou ontem entrar em contacto com a também conselheira das Comunidades Portuguesas, que preferiu não tecer comentários. Também Frederico Rosário não respondeu aos pedidos deste jornal para prestar declarações.