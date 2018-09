DSE acelera processos relativos aos pedidos de ajuda das PME

A Direcção dos Serviços de Economia (DSE) garantiu que vai acelerar os procedimentos de apreciação e de autorização relativamente aos pedidos de ajuda por parte das pequenas e médias empresas que sofreram danos causados pelo tufão Mangkhut, para que as PME com necessidades recuperem o normal funcionamento o mais rapidamente possível.

A DSE refere que, para as empresas beneficiárias do “plano de apoio a pequenas e médias empresas”, do “plano de apoio a jovens empreendedores” e “plano de apoio especial às pequenas e médias empresas afectadas pelo tufão Hato” cujo pedido de ajuda seja aprovado, mas cuja verba de apoio concedida não tenha sido reembolsada, estas podem apresentar um pedido de ajustamento do plano de reembolso junto desta direcção, caso os trabalhos destas empresas tivessem sido também afectados pelo tufão Mangkhut. Esta medida, explica a DSE, tem como objectivo fazer com que as PME mobilizem os recursos de forma mais flexível, para dar resposta às necessidades financeiras a curto prazo.

No caso das pequenas e médias empresas que não sejam beneficiárias dos planos de apoio referidos e que tenham sofrido prejuízos causados pelo Mangkhut, estas podem também apresentar na DSE o pedido de apoio financeiro sem juros, no montante máximo de 600 mil patacas. Neste caso, o prazo de reembolso não será superior a oito anos, diz a DSE.