Chefe do Executivo promete proteger idosos de Vila Madalena

O Chefe do Executivo prometeu ontem que o Governo “irá proteger e cuidar dos idosos, no sentido do ruído e das questões sanitárias do local onde serão realojados os galgos não afectem o quotidiano e descanso dos mesmos”, refere uma nota do Executivo. Chui Sai On visitou os idosos do Asilo Vila Madalena, em Coloane, para apresentar cumprimentos no âmbito da Festa do Bolo Lunar e auscultar as preocupações destes em relação à relocalização dos galgos junto ao asilo.

Chui Sai On fez-se acompanhar pela secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan, e o presidente do Conselho de Administração do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), José Tavares, responsáveis pela relocalização dos galgos da Companhia Yat Yuen. A visita realizou-se na sequência da carta entregue pelos idosos na semana passada dirigida ao Chefe do Executivo, pedindo a sua intervenção na transferência dos galgos.

Chui Sai On explicou que “o Governo seguiu a premissa de proteger os animais perante a forma de tratamento da Yat Yuen, que sendo uma empresa privada e proprietária dos galgos é responsável pela sua relocalização”.

Sónia Chan e José Tavares reiteraram que a Yat Yuen tem o dever e a responsabilidade de relocalizar adequadamente os animais, bem como proporcionar condições e gestão adequada de acordo com a lei. “Estas responsabilidades não deverão ser assumidas pela sociedade, nem utilizados recursos de solos públicos para resolver questões das empresas privadas”, disseram. Sublinharam ainda que o terreno junto ao asilo é privado, e que o serviço competente aprovou com base legal o pedido apresentado pela Yat Yuen. Por outro lado, o IACM, sendo um serviço responsável pela execução da lei de protecção dos animais, “irá fiscalizar e instar a companhia a assumir as devidas responsabilidades como proprietária dos animais, e no caso de incumprimento poderá ser punida conforme a lei.

O IACM prometeu ainda que vai exigir que a companhia entre em diálogo com os representantes do asilo e familiares dos idosos e, ao mesmo tempo, “todos os serviços competentes irão fiscalizar o local de realojamento dos galgos e executar a lei”.