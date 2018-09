Angela Leong preocupada com a saúde mental dos jovens

Angela Leong mostrou-se preocupada com a saúde mental apresentada pelos jovens de Macau e pediu ao Governo que inicie uma investigação contínua sobre este problema para que se possam estabelecer políticas para satisfazer as necessidades dos adolescentes. “Um bom estado psicológico dos jovens pode ajudar no desenvolvimento contínuo da saúde da sociedade”, diz a deputada.

Num comunicado apresentado pelo gabinete de Angela Leong, a deputada manifestou preocupação acerca do estado de saúde mental dos jovens de Macau. A deputada à Assembleia Legislativa disse esperar que o Governo possa realizar uma investigação contínua com os adolescentes de Macau para depois elaborar políticas que resolvam os seus problemas mentais.

Leong começa a carta por citar dados relativos a Hong Kong sobre o estado da saúde mental dos alunos do ensino secundário. Segundo a deputada e empresária do sector do jogo, uma organização não-governamental da região vizinha verificou, numa investigação realizada durante o ano passado, que 51,5% dos alunos entrevistados mostraram sintomas de depressão devido ao stress provocado pelo ritmo acelerado da vida, pelas tecnologias e pela competitividade que se faz sentir na sociedade. “Em Macau, carece-se há muito tempo de investigações relacionadas com a saúde mental e os sectores educativos também não têm planos relacionados com a investigação contínua”. A deputada eleita por sufrágio directo diz esperar que as autoridades valorizem esta questão e que trabalhem em conjunto no sentido de realizar trabalhos relacionados com esta questão.

Angela Leong diz que os sintomas de desgaste psicológico nos estudantes de Macau e Hong Kong têm sido cada vez mais evidentes. “Muitos encarregados de educação e professores referiram que os seus filhos e alunos se sentiam sempre mal antes de um exame, por exemplo, e alguns chegaram a fugir da escola”, lê-se no comunicado. “Os especialistas acreditam que isto se deve ao nível de stress”, acrescenta. Leong mostra-se desapontada devido ao facto de as autoridades nunca terem levado a cabo uma investigação a fundo sobre este tema, apesar de os Serviços de Saúde e a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) terem organizado palestras sobre saúde mental dos jovens. “Ninguém sabe quais são as condições de saúde mental dos jovens”, sublinha.

A deputada insta, assim, as autoridades a procederem a uma investigação a fundo, já que “só depois de saber a exacta tendência dos problemas de saúde mental é que se podem elaborar certas políticas e tomar medidas”. Leong considera que os sectores educativos devem pensar como cooperar com as entidades académicas não governamentais para investigar, estudar e analisar a tendência dos problemas de saúde mental dos jovens, e fazer uma supervisão contínua para servir como referência para os sectores relacionados com a saúde, educação e acção social para elaborarem medidas nesse sentido e para ajudarem a família a intervir mais cedo, apoiando os jovens com problemas mentais. Os resultados destas investigações devem ser divulgados de forma contínua e regular para que as políticas possam satisfazer as necessidades dos jovens e atrair a atenção dos vários sectores da sociedade, pede a deputada.

“Um bom estado psicológico dos jovens pode ajudar no desenvolvimento contínuo da saúde da sociedade. Se os jovens aumentarem a sua capacidade de combate ao stress, podem ter uma vida melhor e a sociedade também pode avançar”, conclui Angela Leong.