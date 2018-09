AACM investiga aterragem em pista coberta de destroços

A torre de controlo autorizou um voo da EVA Air, com 180 pessoas a bordo, a aterrar em Macau a 28 de Agosto, minutos após uma aterragem falhada de um avião da Capital Airlines ter espalhado pela pista destroços, incluindo dois pneus de 200 quilos. A Autoridade de Aviação Civil está a investigar a decisão.

O vídeo começa com os bombeiros destacados para o Aeroporto Internacional de Macau a olhar para o céu de forma inquieta, seguindo a trajectória de um avião que se prepara para aterrar. Mas este não é o voo da Beijing Capital Airlines que teve uma aproximação falhada às 11h16 de 28 de Agosto, destruindo por completo o trem de aterragem dianteiro. São 11h21 e um outro avião aproxima-se da pista, onde se vêem vários destroços, incluindo os dois pneus do trem. Os bombeiros seguem a aeronave e respiram de alívio quando ela aterra, aparentemente sem incidentes.

As imagens do circuito interno do aeroporto de Macau a que o PONTO FINAL teve acesso, e cuja autenticidade foi confirmada, mostram o voo 807 da EVA Air, vindo de Taiwan com 180 pessoas a bordo, a aterrar cinco minutos após o “grave incidente” envolvendo um avião da Capital Airlines. Um trabalhador do aeroporto disse ao PONTO FINAL que a torre de controlo deu autorização ao Airbus A321 para aterrar, apesar de saber da existência dos destroços. A fonte pediu para não ser identificada por não ter autorização da empresa para a qual trabalha para falar com a imprensa.

Um documento interno da Companhia do Aeroporto de Macau (CAM) visto pelo PONTO FINAL confirma que a pista só foi limpa após a chegada do voo 807 da EVA Air, tendo sido retirada a maioria dos destroços, incluindo um dos pneus do trem de aterragem do voo da Capital Airlines. A pista foi reaberta meia hora depois, tendo recebido de seguida três outros aviões, um da Air Macau vindo também de Taipé, um da Thai AirAsia que tinha partido de Banguecoque e um da Shenzhen Airlines vindo de Wuxi. Três voos que no total transportavam 331 passageiros a bordo.

No entanto, o documento visto pelo PONTO FINAL acrescenta que, após o voo da Shenzhen Airlines ter aterrado às 11:51, houve uma nova inspecção da pista, desta vez por uma equipa reforçada. A inspecção encontrou ainda destroços do avião da Capital Airlines, incluindo o segundo pneu do trem de aterragem. Segundo documentos da Airbus, este pneu tem um diâmetro de cerca de 1,4 metros e pesa cerca de 200 quilos.

“Grave incidente”

“A questão do controlo de tráfego aéreo” no dia 28 de Agosto “é uma das áreas que os nossos investigadores estão a analisar”, confirmou ao PONTO FINAL a Autoridade de Aviação Civil de Macau (AACM). O regulador liderado por Simon Chan Weng Hong prometeu divulgar até ao final deste mês um relatório preliminar sobre “a forma como o incidente aconteceu naquele dia”. A investigação, que está a ser conduzida em conjunto com o regulador do continente, a Administração da Aviação Civil da China, “vai continuar” e as conclusões vão ser divulgadas no relatório final, disse a AACM.

Questionada sobre a decisão de deixar o voo 807 da EVA Air aterrar, uma porta-voz da CAM começou por aconselhar o PONTO FINAL a “perguntar directamente à companhia aérea”. A porta-voz da empresa que opera o aeroporto de Macau recusou-se depois a fazer mais comentários, sublinhando que o incidente está ainda sob investigação. O PONTO FINAL pediu também um comentário à EVA Air, mas até ao momento não recebeu qualquer resposta da companhia aérea de Taiwan.

A Organização Internacional da Aviação Civil confirma na sua página na Internet ter recebido, a 7 de Setembro, informação da AACM a confirmar que a aterragem falhada do avião da Capital Airlines foi classificada como “um grave incidente”. Segundo um formulário disponibilizado na página da Internet do regulador da aviação de Macau, isso significa que foi considerado um incidente que poderia ter causado feridos ou mesmo vítimas mortais.

De acordo com directrizes emitidas pela Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos em 2010, a presença de destroços na pista “representa uma ameaça significativa” para a segurança aérea, uma vez que “tem o potencial para danificar aeronaves durante fases críticas do voo, o que pode levar a perdas humanas catastróficas”. O documento explica que, se a localização ou características dos destroços forem “um risco imediato para a segurança”, então o responsável deverá “suspender temporariamente as operações”. A Administração Federal de Aviação norte-americana recomenda ainda que os aeroportos “trabalhem de forma próxima” com o controlo de tráfego aéreo para estabelecer procedimentos para lidar com este tipo de situações.