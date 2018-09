IPIM considerado o melhor organismo público de convenções e exposições

O Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) foi distinguido em Banguecoque, na Tailândia, durante a cerimónia de entrega de prémios dedicados às indústrias do turismo, convenções e exposições TTG Travel. O IPIM anunciou também que levou uma equipa de 39 pessoas a Singapura numa visita de estudo empresarial.

O Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) foi distinguido com o prémio de melhor organismo público de convenções e exposições (Best Convention & Exhibition Bureau) na 29ª edição dos prémios TTG Travel, cuja cerimónia se realizou no passado dia 20 de Setembro em Banguecoque, na Tailândia. Estes prémios têm como objectivo distinguir as entidades e empresas dos sectores do turismo e de convenções e exposições que tenham apresentado bom desempenho na Ásia. O IPIM recorda que as nomeações e as selecções em relação a cada prémio são feitas por operadores dos sectores do turismo e de convenções e exposições.

Os TTG Travel são atribuídos durante a Feira de Turismo de Incentivos, Convenções e Reuniões da Ásia, onde Macau também esteve presente. O IPIM levou ao recinto do evento o “Pavilhão de Macau”, um espaço com 204 metros quadrados, que visava dar plataformas de exposição para 22 empresas participantes da RAEM, incluindo hotéis, agências de turismo, organizadores profissionais de congressos, empresas de gestão de destinos turísticos e empresas prestadoras de serviço de conferência, para contactos com variados tipos de potenciais operadores do sector de convenções e exposições do país e do exterior, para além da realização de mais de 400 sessões de bolsa de contactos.

VISITA DE ESTUDO PARA EMPRESÁRIOS

O organismo informou também que, entre os dias 17 e 21 de Setembro, levou uma delegação de Macau constituída por 39 pessoas a Singapura para uma visita de estudo que tinha por objectivo dar às empresas de Macau oportunidade de aprenderem com os exemplos de sucesso empresariais a nível local, no sentido de formar e incentivar maior número de empresas da RAEM a explorar os mercados do exterior. Os 39 formandos eram provenientes dos sectores da restauração, indústria alimentar, comércio, venda a retalho, prestação de serviços, tecnologia da informação, logística e joalharia, por exemplo.

O IPIM diz ter escolhido Singapura para esta visita dos empresários devido às semelhanças com Macau, no que diz respeito à pequena dimensão territorial e à insuficiência de recursos humanos locais. O instituto planeou esta visita com a Association of Small & Medium Enterprises Singapore e levou os empresários de Macau a realizarem uma série de cursos e visitas às empresas de Singapura. Os cursos leccionados passavam pela “estratégia de recursos humanos”, “marketing na mídia social”, “branding: estratégia de marca”, “aplicações em ciência e tecnologia”, e “criatividade e inovação de produtos e serviços”. Além dos cursos, os empresários de Macau participaram ainda numa “sessão de bolsa de contactos entre as empresas de Singapura e Macau e jantar de intercâmbio”, atraindo cerca de 50 empresários locais.